Сьогодні, 1 січня, в усьому світі відзначають Новий рік – свято початку, оновлення та надій, із яким традиційно пов’язують нові плани й очікування.

Також на цю дату припадає Всесвітній день сім’ї, День авторського права та День суспільного надбання, коли частина творів переходить у вільний доступ.

Для християн 1 січня має особливе духовне значення. Православна церква відзначає Обрізання Господнє та День пам’яті святителя Василя Великого.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 1 січня 2026 року

На перший день року припадає одне з найдавніших церковних свят – Обрізання Господнє. Згідно із законом Старого Завіту, обряд обрізання здійснювали над хлопчиками на восьмий день після народження як знак союзу з Богом. Над Сином Божим також звершили цей обряд. Йому було дано ім’я Ісус, що означає Спаситель.

Церковне вчення тлумачить цю подію як свідчення смирення Христа та Його входження у людський рід, щоб у майбутньому взяти на себе гріхи світу заради порятунку людства.

Для вірян це свято має глибокий духовний зміст і символізує так зване духовне обрізання – відмову від гріховних пристрастей, егоїзму та гордині, а також оновлення зв’язку між людиною і Богом у любові та мирі.

Також 1 січня відзначається День пам’яті святителя Василія Великого – одного з найвизначніших богословів, вселенського учителя та укладача правил чернечого життя.

Святитель вважається покровителем землеробства, тому в народній традиції цього дня ходять у гості із засіванням домівок на щастя й добробут.

Який сьогодні, 1 січня 2026 року, день в Україні

Сьогодні Україна разом з усім світом відзначає Новий рік. Ця дата з дитинства асоціюється у кожного із привітаннями, подарунками та вірою в диво.

Історія святкування Нового року сягає глибокої давнини. До слова, традиція зимового відзначання зʼявилася далеко не одразу. Раніше українці зустрічали початок року навесні, про що навіть свідчить рядок у знаменитому Щедрику – “прилетіла ластівочка”.

Хто святкує день ангела 1 січня 2026 року

Сьогодні день ангела відзначають люди з такими іменами: Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків, а також Емілія.

У цей день заведено вітати іменинників теплими словами, бажати здоров’я, миру, душевної рівноваги та Божої опіки. Традиційно вважається доброю справою помолитися до свого небесного покровителя та подякувати йому за заступництво.

Що не можна робити 1 січня 2026 року

Починати нові справи, проєкти або важливі ініціативи.

Завершувати серйозні справи й ухвалювати остаточні рішення.

Заводити нові знайомства та давати необдумані обіцянки.

Піддаватися імпульсивним бажанням і скороминущим емоціям.

Витрачати гроші на спонтанні покупки.

Залишатися на самоті протягом дня.

Сваритися, сумувати, плакати або з’ясовувати стосунки.

Що можна робити сьогодні

1 січня вважається вдалим днем для осмислення минулого та корекції планів. Час сприяє навчанню, аналізу помилок і пошуку внутрішньої гармонії, тому сьогодні добре повертатися до вже розпочатих справ і продумувати подальші кроки.

Цей день підходить для роботи над собою та турботи про зовнішній вигляд. Сприятливими вважаються косметичні процедури та похід до перукаря.

Корисно виходити з дому, змінювати обстановку, здійснювати короткі поїздки, зустрічатися з друзями й родичами, але без перевантаження та метушні.

Для вірян 1 січня є сприятливим часом для молитви, адже в народній традиції вважається, що цього дня особливо важливо звертатися до Бога з щирими проханнями.

Також цього дня дотримуються традицій Дня святого Василя: ходять до церкви, приймають посівальників і накривають багатий святковий стіл, щоб у домі панували достаток, злагода та гостинність упродовж усього року.

Народні прикмети на 1 січня 2026 року

Яка погода на Новий рік, таким буде й увесь рік.

Ясний і сонячний день – до спокійного та врожайного року.

Сніг або іній 1 січня – до достатку й гарного врожаю.

Морозна погода – до стійкої зими та теплої весни.

Вітер цього дня – до мінливого року з частими змінами погоди.