Китайский Новый год – один из самых важных праздников в восточной культуре, дата которого каждый год меняется.

Его определяют по лунно-солнечному календарю, поэтому празднование не имеет фиксированной даты. В 2026 году Китайский Новый год снова приходится на февраль.

Рассказываем, когда Китайский Новый год в 2026 году, что он означает и какие традиции соблюдаются во время празднования.

Сейчас смотрят

Когда Китайский новый год в 2026 году

Китайский Новый год 2026 начнется 17 февраля.

Дата праздника определяется по простой, но необычной для европейской традиции формуле. Китайский Новый год приходится на вторую новолуние после зимнего солнцестояния.

Поскольку солнцестояние в 2025 году произошло 21 декабря, второе новолуние после него наступает 17 февраля 2026 года.

Празднование не ограничивается одним днем. Традиционно оно длится 15 дней и завершается Фестивалем фонарей, который в 2026 году приходится на 3 марта.

Какой год наступает по китайскому календарю

С 17 февраля 2026 года начинается год Огненной Лошади. Лошадь является седьмым знаком в 12-летнем цикле китайского календаря, а стихия Огня придает году активности, решительности и энергии.

Именно в день Китайского нового года меняется знак-покровитель: год Змеи заканчивается, а год Лошади официально начинается.

История Китайского Нового года

История празднования Китайского Нового года насчитывает более трех тысяч лет.

По одной из самых распространенных легенд, в древности людей каждый год пугало мифическое чудовище по имени Нянь. Монстр появлялся в начале года и уничтожал поселения. Впоследствии выяснилось, что он боится красного цвета, громких звуков и огня.

Именно из этой легенды происходят основные символы праздника: красные украшения, фейерверки, петарды и ночные гуляния. Эти элементы сохранились до наших дней и стали неотъемлемой частью того, как празднуют Китайский Новый год.

Китайский Новый год — традиции

На Китайский Новый год традиции имеют глубокое символическое значение и тесно связаны с семьей, благосостоянием и обновлением.

Подготовка к празднику начинается с тщательной уборки дома. Так люди символически избавляются от неудач прошлого года. Уже в первые дни нового года убираться не принято — считается, что вместе с мусором можно «вымести» удачу.

Дома украшают преимущественно предметами красного цвета: фонарями, бумажными вырезками, надписями с пожеланиями счастья и достатка. Красный считается цветом защиты и благополучия.

Центральное событие праздника – семейный новогодний ужин. За столом собираются все поколения семьи. Блюда имеют символическое значение: пельмени ассоциируются с богатством, рыба – с достатком, длинная лапша – с долгой жизнью.

Отдельная традиция – красные конверты с деньгами, которые дарят детям и младшим членам семьи. Считается, что такие подарки приносят удачу и финансовое благополучие в новом году.

Во время праздников улицы наполняются парадами, танцами дракона и льва. Дракон в китайской культуре символизирует силу и успех, а сам танец считается оберегом от злых сил.

В полночь запускают фейерверки и петарды. Громкие звуки должны отпугнуть зло, а многие люди специально не ложатся спать до утра, встречая Новый год в кругу близких.

В конце праздничного периода улицы и небо наполняются светом бумажных фонариков – символом прощания со старым годом и надежд в новом.