Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом обсудил предоставление Украине лицензий на производство антибаллистических ракет.

По его словам, стороны договорились о дальнейшей работе команд в этом направлении.

Об этом глава государства сообщил 16 июня на полях саммита G7 в Эвиан-ле-Бене во Франции.

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Лицензии на производство антибаллистических ракет для Украины

— Я поднимал этот вопрос, мы говорили об этом с президентом Трампом, наши команды будут работать, дай Бог, получится в этот раз нам получить лицензии на производство соответствующих антибаллистических систем и ракет, – сказал президент Украины.

В конце мая Зеленский подчеркивал, что объемы производства антибаллистических ракет в США недостаточные и Украина критически зависит от них.

Президент Украины отметил, что у Германии есть отдельные лицензии на производство таких ракет.

По его словам, он неоднократно обращался к американской стороне с просьбой предоставить Украине соответствующие лицензии для наращивания производства ракет к системам Patriot.

Зеленский подчеркнул, что такой шаг будет полезен не только для Украины, но и для стран Ближнего Востока и всех, кому Соединенные Штаты решат помочь.

По его словам, Россия увеличивает собственное производство баллистических ракет, тогда как объемы выпуска средств противоракетной обороны в США остаются недостаточными.

— Нам нужно увеличить производство. Я знаю все компании в США, огромные компании, но только Соединенные Штаты могут производить такое количество. 60-65 ракет в месяц для сегодняшних вызовов – это ничто. Россия это знает, это не секретная информация. Нам нужно расширить производство, – сказал глава государства.

Ранее президент говорил, что Украина приблизилась к созданию собственной баллистической ракеты и продолжает активно наращивать производство дальнобойного вооружения.

Сейчас в Украине действуют более 400 компаний, специализирующихся на производстве беспилотников, ракетного вооружения и других средств поражения.

Часть производственных мощностей размещена за рубежом.

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