Бывшие работники МВД, в том числе полицейские, получают пенсии не по общим правилам, действующим для большинства украинских пенсионеров.

Их выплаты назначаются в соответствии с законом Украины №2262-XII О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц.

Именно этот закон регулирует пенсии военнослужащих, бывших работников органов внутренних дел, полицейских, сотрудников Службы безопасности Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другим силовым структурам.

Сейчас смотрят

Поэтому порядок назначения и перерасчета таких пенсий отличается от обычных трудовых пенсий, которые начисляют по закону Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

На каких основаниях происходит перерасчет пенсии пенсионерам МВД и кто может получить повышенную пенсию читайте в нашем материале.

Какие пенсии могут получать бывшие работники МВД

Пенсии бывшим служащим МВД могут назначаться по нескольким основаниям:

Пенсия за выслугу лет. Ее получают те, у кого есть необходимый срок службы. К примеру, после увольнения с 1 октября 2020 года право на такую ​​пенсию имеют лица, имеющие не менее 25 календарных лет выслуги.

Также предусмотрена пенсия по инвалидности. Ее могут назначить, если инвалидность наступила из-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей или прохождении службы.

Пенсия по случаю потери кормильца. Она назначается членам семей работников полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей или умерших из-за травм или заболеваний, связанных со службой.

Как рассчитывают пенсию бывшим работникам МВД

Размер такой пенсии зависит не только от страхового стажа и зарплаты, как у обычных пенсионеров. Основой для расчета является денежное довольствие, которое человек получал перед увольнением.

В него входят не все выплаты, а только:

должностной оклад;

оклад по специальному званию;

надбавка за выслугу лет;

прочие постоянные доплаты и премии.

Также важное значение имеет процент пенсии, определяемый в зависимости от продолжительности службы. Чем больше выслуга лет, тем большую часть от денежного довольствия учитывают при расчете.

Именно поэтому изменение размера денежного довольствия действующих правоохранителей может влиять на размер пенсий уже уволившихся со службы.

Как происходит перерасчет пенсии МВД

Перерасчет пенсий пенсионерам МВД возможен, однако он не производится автоматически только из-за наступления нового года.

Как рассказали юристы Мережі права, порядок перерасчета пенсий пенсионерам МВД и для военнослужащих силовых структур определяется не общими правилами пенсионной системы, а специальным законодательством. Основным документом является закон Украины №2262-XII О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц.

Также процедура перерасчета определена постановлением Кабинета Министров Украины №45, регулирующим порядок проведения таких перерасчетов.

Сам перерасчет означает новый расчет пенсии с учетом актуальных показателей денежного довольствия.

Основания для такого просмотра могут быть разными. Чаще всего пенсию перечисляют, когда меняется денежное довольствие действующих военнослужащих или работников силовых структур. К примеру, растут должностные оклады, оклады по званиям, надбавки или другие выплаты.

Еще одной причиной может стать ситуация, когда при назначении пенсии не учли все предусмотренные законом составляющие денежного довольствия. В таком случае пенсионер вправе потребовать, чтобы расчет произвели с учетом всех причитающихся выплат.

Более того, основанием для перерасчета могут стать решения судов, которыми отменяются отдельные ограничения, ранее влиявшие на размер выплат. В частности, это касается последствий применения постановления Кабинета Министров Украины №103, отдельные положения которого суды признали нарушающими права военных пенсионеров.

При новом расчете учитывают все составляющие денежного довольствия, которые имеют значение для определения пенсии.

Среди них:

должностной оклад;

оклад по воинскому или специальному званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные выплаты, такие как надбавки, доплаты, повышение и премии;

индексация и другие предусмотренные законодательством повышения.

Важную роль в вопросах перерасчета сыграла судебная практика Верховного Суда. В частности, по делу №160/8324/19 суд обязал уполномоченные органы выдавать справки о денежном довольствии с указанием всех необходимых выплат, а Пенсионный фонд проводить перерасчет пенсий с учетом этих данных для соответствующей категории пенсионеров.

Отдельно рассматривались вопросы перерасчета пенсий бывших работников органов внутренних дел, которых приравняли к пенсионерам-полицейским. Для этой категории важным стало решение Верховного Суда по делу №826/12704/18.

Оно касалось проведения перерасчета пенсий с учетом денежного довольствия полицейских, а ориентировочной датой такого перерасчета определено 1 декабря 2019 года.

Будет ли перерасчет пенсий пенсионерам МВД в 2026 году

Автоматического перерасчета не производится. Сначала пенсионеру нужно получить обновленную справку о денежном довольствии. Ее выдает соответствующий орган, например, подразделение МВД или Национальной полиции.

В справке должны быть указаны основные составляющие:

должностной оклад;

оклад по званию;

надбавка за выслугу лет;

дополнительные надбавки;

доплаты;

премии.

После этого документы подают в Пенсионный фонд Украины с заявлением о проведении перерасчета.

Если Пенсионный фонд отказывается производить перерасчет или не учитывает все составляющие выплат, человек может обжаловать такое решение в суде.

Пересчитают ли пенсии всем пенсионерам МВД

Право на перерасчет остается у тех пенсионеров, у кого есть законные основания для этого, например, изменение денежного довольствия действующих полицейских или необходимость учесть выплаты, ранее не включенные в расчет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.