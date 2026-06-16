Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах первой встречи в формате G7 на полях саммита во Франции.

Зеленский о первой встрече на саммите в формате G7

Как сообщил глава нашего государства в Telegram, приоритеты Украины четкие: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию. Важно, что США готовы обеспечить backstop по этим направлениям работы, отметил Владимир Зеленский.

— Первая многосторонняя встреча сегодня – формат G7 – Украина на саммите G7. Благодарю президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, главу Совета министров Италии Джорджу Мелони, премьер-министра Канады Марка Карни, федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, президента США Дональда Трампа, премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, президента Европейского совета Антониу Кошту, президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за участие и за сильные идеи относительно того, как принудить Россию к миру, — отметил он.

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Отдельно Зеленский сообщил об итогах встречи с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Эвиане. Стороны говорили об оборонной поддержке Украины, прежде всего о дальнейшем усилении нашей ПВО, ситуации на фронте и результатах украинских дальнобойных санкций.

Обсудили пути реализации договоренностей сегодняшней встречи в формате G7 – Украина.

— Важно, чтобы результативность Украины на поле боя и дальнобойности дополнялась эффективным глобальным давлением на Россию. Благодарю за поддержку Украины и немецкое лидерство в защите жизней наших людей от массированных российских атак. Благодарен за поддержку нашего пути в Евросоюз, – добавил президент.

Напомним, утром 16 июня Зеленский прибыл на место проведения саммита Большой семерки (G7) в городе Эвиан-ле-Бен на берегу Женевского озера во Франции и провел короткую встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также на вторник запланированы двусторонние встречи Зеленского с премьер-министрами Соединенного Королевства Киром Стармером и Канады Марком Карни, а также с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.

Президент США Дональд Трамп тоже прибыл в Эвиан-ле-Бен и находится на полях саммита. Известно, что глава Штатов и Зеленский проведут отдельные переговоры там.

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