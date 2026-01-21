Сегодня, 21 января, в мире отмечают Международный день объятий – позитивный и теплый праздник, который ежегодно напоминает о важности простых проявлений внимания и поддержки.

Также на эту дату приходится День музейного селфи, который традиционно отмечают в третью среду января, поощряя посетителей по-новому взглянуть на музейные пространства.

Верующие чтят память преподобного Максима Грека и преподобного Максима Исповедника.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 21 января 2026 года

В этот день верующие чтят преподобного Максима Грека и преподобного Максима Исповедника.

Максим Грек родился в XV веке в греческом городе Арта в богатой семье. Значительную часть жизни он провел в путешествиях и учебе, после чего принял монашество.

Святой занимался переводами христианских религиозных текстов и написанием публицистических произведений, в которых выступал против суеверий и других религиозных учений.

Также 21 января церковь вспоминает Максима Исповедника – выдающегося богослова и аскета. Он родился в 580 году в Константинополе в аристократической семье и получил основательное образование.

Максим Исповедник преподавал в Константинопольской высшей школе, вел строгий аскетический образ жизни и оставил значительное богословское наследие – трактаты, диспуты, толкования молитв и богослужений.

Кто празднует день ангела 21 января 2026 года

День ангела отмечают мужчины с именами Евгений, Иван, Илья и Максим. Также именины празднуют женщины с именами Анастасия и Анна.

По традиции в день ангела именинников поздравляют теплыми словами, желают здоровья, силы духа и защиты небесного покровителя. Верующие в этот день могут обратиться с молитвой к святому, в честь которого названы.

Что нельзя делать 21 января 2026 года

Начинать новые дела или браться за важные проекты.

Заниматься денежными вопросами, брать или давать деньги в долг.

Менять работу, планировать переезд или решать вопросы с недвижимостью.

Ссориться, выяснять отношения, поддаваться вспышкам гнева.

Бранью, повышать голос или желать другим зла.

Заниматься тяжелой домашней работой, ремонтом или генеральной уборкой.

Что можно делать сегодня

Сегодня важно дать выход накопленной энергии, чтобы она не переросла во внутреннее напряжение. Полезными будут физические нагрузки, спорт, активные прогулки или умеренная двигательная активность.

День подходит для работы над собой: анализа собственных привычек, контроля эмоций, постепенного отказа от того, что мешает внутреннему равновесию. Особенно ценными считаются решения, которые созрели без давления извне.

Во второй половине дня благоприятно уделить внимание личным отношениям, спокойному общению и восстановлению эмоционального баланса. Хорошо провести время с близкими или побыть наедине с мыслями.

Народные приметы на 21 января 2026 года

Ясный и морозный день – зима продлится еще долго.

Сильный мороз утром – весна будет поздней.

Снег или морось – к влажной весне.

Яркие звезды ночью – к усилению морозов.

Облачное небо или туман – к изменению погоды в ближайшие дни.

