Сьогодні, 21 січня, у світі відзначають Міжнародний день обіймів – позитивне й тепле свято, яке щороку нагадує про важливість простих проявів уваги та підтримки.

Також на цю дату припадає День музейного селфі, який традиційно відзначають у третю середу січня, заохочуючи відвідувачів по-новому подивитися на музейні простори.

Віряни вшановують пам’ять преподобного Максима Грека та преподобного Максима Сповідника.

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 21 січня 2026 року

Цього дня віряни вшановують преподобного Максима Грека та преподобного Максима Сповідника.

Максим Грек народився у XV столітті в грецькому місті Арта в заможній родині. Значну частину життя він провів у мандрівках і навчанні, після чого прийняв чернецтво.

Святий займався перекладами християнських релігійних текстів та написанням публіцистичних творів, у яких виступав проти марновірства та інших релігійних учень.

Також 21 січня церква згадує Максима Сповідника – видатного богослова та аскета. Він народився у 580 році в Константинополі в аристократичній родині та здобув ґрунтовну освіту.

Максим Сповідник викладав у Константинопольській вищій школі, вів суворий аскетичний спосіб життя й залишив значну богословську спадщину – трактати, диспути, тлумачення молитов і богослужінь.

Хто святкує день ангела 21 січня 2026 року

Цього дня день ангела відзначають чоловіки з іменами Євген, Іван, Ілля та Максим. Також іменини святкують жінки з іменами Анастасія та Ганна.

За традицією у день ангела іменинників вітають теплими словами, бажають здоров’я, сили духу та захисту небесного заступника. Віряни цього дня можуть звернутися з молитвою до святого, на честь якого названі.

Що не можна робити 21 січня 2026 року

  • Починати нові справи або братися за важливі проєкти.
  • Займатися грошовими питаннями, брати чи давати гроші в борг.
  • Змінювати роботу, планувати переїзд або вирішувати питання з нерухомістю.
  • Сваритися, з’ясовувати стосунки, піддаватися спалахам гніву.
  • Лихословити, підвищувати голос або бажати іншим зла.
  • Займатися важкою хатньою роботою, ремонтом чи генеральним прибиранням.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні важливо дати вихід накопиченій енергії, щоб вона не переросла у внутрішню напругу. Корисними будуть фізичні навантаження, спорт, активні прогулянки або помірна рухова активність.

День підходить для роботи над собою: аналізу власних звичок, контролю емоцій, поступової відмови від того, що заважає внутрішній рівновазі. Особливо цінними вважаються рішення, які дозріли без тиску ззовні.

У другій половині дня сприятливо приділити увагу особистим стосункам, спокійному спілкуванню та відновленню емоційного балансу. Добре провести час із близькими або побути наодинці з думками.

Народні прикмети на 21 січня 2026 року

  • Ясний і морозний день – зима триматиметься ще довго.
  • Сильний мороз зранку – весна буде пізньою.
  • Сніг або мряка – до вологої весни.
  • Яскраві зорі вночі – до посилення морозів.
  • Хмарне небо або туман – до зміни погоди найближчими днями.
календар свят на січень 2026

