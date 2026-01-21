Яке свято 21 січня 2026 та які домашні справи відкласти на інший день
Сьогодні, 21 січня, у світі відзначають Міжнародний день обіймів – позитивне й тепле свято, яке щороку нагадує про важливість простих проявів уваги та підтримки.
Також на цю дату припадає День музейного селфі, який традиційно відзначають у третю середу січня, заохочуючи відвідувачів по-новому подивитися на музейні простори.
Віряни вшановують пам’ять преподобного Максима Грека та преподобного Максима Сповідника.
Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 21 січня 2026 року
- Хто святкує день ангела 21 січня 2026 року
- Що не можна робити 21 січня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 21 січня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 21 січня 2026 року
Цього дня віряни вшановують преподобного Максима Грека та преподобного Максима Сповідника.
Максим Грек народився у XV столітті в грецькому місті Арта в заможній родині. Значну частину життя він провів у мандрівках і навчанні, після чого прийняв чернецтво.
Святий займався перекладами християнських релігійних текстів та написанням публіцистичних творів, у яких виступав проти марновірства та інших релігійних учень.
Також 21 січня церква згадує Максима Сповідника – видатного богослова та аскета. Він народився у 580 році в Константинополі в аристократичній родині та здобув ґрунтовну освіту.
Максим Сповідник викладав у Константинопольській вищій школі, вів суворий аскетичний спосіб життя й залишив значну богословську спадщину – трактати, диспути, тлумачення молитов і богослужінь.
Хто святкує день ангела 21 січня 2026 року
Цього дня день ангела відзначають чоловіки з іменами Євген, Іван, Ілля та Максим. Також іменини святкують жінки з іменами Анастасія та Ганна.
За традицією у день ангела іменинників вітають теплими словами, бажають здоров’я, сили духу та захисту небесного заступника. Віряни цього дня можуть звернутися з молитвою до святого, на честь якого названі.
Що не можна робити 21 січня 2026 року
- Починати нові справи або братися за важливі проєкти.
- Займатися грошовими питаннями, брати чи давати гроші в борг.
- Змінювати роботу, планувати переїзд або вирішувати питання з нерухомістю.
- Сваритися, з’ясовувати стосунки, піддаватися спалахам гніву.
- Лихословити, підвищувати голос або бажати іншим зла.
- Займатися важкою хатньою роботою, ремонтом чи генеральним прибиранням.
Що можна робити сьогодні
Сьогодні важливо дати вихід накопиченій енергії, щоб вона не переросла у внутрішню напругу. Корисними будуть фізичні навантаження, спорт, активні прогулянки або помірна рухова активність.
День підходить для роботи над собою: аналізу власних звичок, контролю емоцій, поступової відмови від того, що заважає внутрішній рівновазі. Особливо цінними вважаються рішення, які дозріли без тиску ззовні.
У другій половині дня сприятливо приділити увагу особистим стосункам, спокійному спілкуванню та відновленню емоційного балансу. Добре провести час із близькими або побути наодинці з думками.
Народні прикмети на 21 січня 2026 року
- Ясний і морозний день – зима триматиметься ще довго.
- Сильний мороз зранку – весна буде пізньою.
- Сніг або мряка – до вологої весни.
- Яскраві зорі вночі – до посилення морозів.
- Хмарне небо або туман – до зміни погоди найближчими днями.