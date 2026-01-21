Сьогодні, 21 січня, у світі відзначають Міжнародний день обіймів – позитивне й тепле свято, яке щороку нагадує про важливість простих проявів уваги та підтримки.

Також на цю дату припадає День музейного селфі, який традиційно відзначають у третю середу січня, заохочуючи відвідувачів по-новому подивитися на музейні простори.

Віряни вшановують пам’ять преподобного Максима Грека та преподобного Максима Сповідника.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали все про головні події цього дня – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 21 січня 2026 року

Цього дня віряни вшановують преподобного Максима Грека та преподобного Максима Сповідника.

Максим Грек народився у XV столітті в грецькому місті Арта в заможній родині. Значну частину життя він провів у мандрівках і навчанні, після чого прийняв чернецтво.

Святий займався перекладами християнських релігійних текстів та написанням публіцистичних творів, у яких виступав проти марновірства та інших релігійних учень.

Також 21 січня церква згадує Максима Сповідника – видатного богослова та аскета. Він народився у 580 році в Константинополі в аристократичній родині та здобув ґрунтовну освіту.

Максим Сповідник викладав у Константинопольській вищій школі, вів суворий аскетичний спосіб життя й залишив значну богословську спадщину – трактати, диспути, тлумачення молитов і богослужінь.

Хто святкує день ангела 21 січня 2026 року

Цього дня день ангела відзначають чоловіки з іменами Євген, Іван, Ілля та Максим. Також іменини святкують жінки з іменами Анастасія та Ганна.

За традицією у день ангела іменинників вітають теплими словами, бажають здоров’я, сили духу та захисту небесного заступника. Віряни цього дня можуть звернутися з молитвою до святого, на честь якого названі.

Що не можна робити 21 січня 2026 року

Починати нові справи або братися за важливі проєкти.

Займатися грошовими питаннями, брати чи давати гроші в борг.

Змінювати роботу, планувати переїзд або вирішувати питання з нерухомістю.

Сваритися, з’ясовувати стосунки, піддаватися спалахам гніву.

Лихословити, підвищувати голос або бажати іншим зла.

Займатися важкою хатньою роботою, ремонтом чи генеральним прибиранням.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні важливо дати вихід накопиченій енергії, щоб вона не переросла у внутрішню напругу. Корисними будуть фізичні навантаження, спорт, активні прогулянки або помірна рухова активність.

День підходить для роботи над собою: аналізу власних звичок, контролю емоцій, поступової відмови від того, що заважає внутрішній рівновазі. Особливо цінними вважаються рішення, які дозріли без тиску ззовні.

У другій половині дня сприятливо приділити увагу особистим стосункам, спокійному спілкуванню та відновленню емоційного балансу. Добре провести час із близькими або побути наодинці з думками.

Народні прикмети на 21 січня 2026 року

Ясний і морозний день – зима триматиметься ще довго.

Сильний мороз зранку – весна буде пізньою.

Сніг або мряка – до вологої весни.

Яскраві зорі вночі – до посилення морозів.

Хмарне небо або туман – до зміни погоди найближчими днями.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.