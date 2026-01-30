Весеннее равноденствие — это момент, с которого в Северном полушарии фактически стартует астрономическая весна. Именно после этой точки световой день начинает уверенно опережать ночь, а природа постепенно переходит в активную фазу восстановления. Для многих это символ света, тепла и нового цикла жизни.

Когда весеннее равноденствие в 2026 году и что означает эта дата, читайте в нашем материале.

Весеннее равноденствие 2026: точная дата

В 2026 году это событие приходится на 20 марта. По объяснениям NASA, равноденствие — это астрономическое явление, которое происходит дважды в год, когда центр Солнца проходит прямо над экватором Земли. В это время ни одно из полушарий не наклонено к Солнцу больше другого, поэтому оба получают почти одинаковое количество солнечного света.

В результате продолжительность дня и ночи на планете становится практически одинаковой. Сам термин происходит от латыни: aequus, что означает “равный”, а nox — “ночь”, то есть буквально — “равная ночь”.

Весеннее равноденствие 2026: во сколько

Для Украины точный момент наступит в 16:45 по киевскому времени. Во время равноденствия Солнце располагается над экватором, и в большинстве регионов Земли оно восходит почти точно на востоке и заходит почти точно на западе.

Это характерная особенность именно этого периода. Однако полного равенства между днем и ночью нет, ведь атмосфера преломляет солнечный свет. Из-за этого Солнце видно над горизонтом немного дольше, чем оно там находится астрономически.

Восход произойдет почти точно на востоке, а закат почти на западе. Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году, световая часть суток начнет постепенно увеличиваться и будет расти вплоть до летнего солнцестояния 21 июня.

Равноденствие происходит дважды в год — весной и осенью. В Северном полушарии это граница между зимой и весной, тогда как в Южном полушарии в это время, наоборот, начинается осенний сезон. С научной точки зрения именно эта дата считается реальным началом весны, а не календарное 1 марта.

Почему равноденствие каждый год приходится на разные числа

Событие иногда происходит 19, 20 или 21 числа. Причина в несоответствии между астрономическим и календарным годом:

Земля вращается вокруг Солнца примерно за 365 дней и 6 часов.

А вот наш календарь имеет 365 дней, поэтому каждые четыре года добавляется високосный день.

Из-за этого момент равноденствия постепенно смещается.

После весеннего равноденствия 2026 года, дата которого приходится на 20 марта, световой день будет ежедневно увеличиваться в среднем на 3-4 минуты. Этот процесс будет продолжаться до июня, когда наступит самый длинный день в году.

Почему эта дата была важна для наших предков

Для наших предков весеннее равноденствие считалось точкой пробуждения мира после зимы. Это воспринималось как начало нового природного цикла, обновление жизни и возвращение силы Солнца. Люди верили, что именно в это время земля “оживает”, пробуждается урожайная энергия, а тьма окончательно отступает.

Праздник сопровождался обрядами очищения, зажжением костра, песнями, призывом весны и символическими угощениями. Пекли обрядовое печенье, водили хороводы, сжигали символ зимы, украшали дома зелеными ветками. Все это должно было принести благополучие, тепло и щедрый урожай в новом сезоне.

