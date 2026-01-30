Весняне рівнодення – це момент, із якого у Північній півкулі фактично стартує астрономічна весна. Саме після цієї точки світловий день починає впевнено випереджати ніч, а природа поступово переходить до активної фази відновлення. Для багатьох це символ світла, тепла та нового циклу життя.

Коли весняне рівнодення у 2026 році та що означає ця дата, читайте в нашому матеріалі.

Весняне рівнодення 2026: точна дата

У 2026 році ця подія припадає на 20 березня. За поясненнями NASA, рівнодення – це астрономічне явище, що трапляється двічі на рік, коли центр Сонця проходить просто над екватором Землі. У цей час жодна з півкуль не нахилена до Сонця більше за іншу, тому обидві отримують майже однакову кількість сонячного світла.

Унаслідок цього тривалість дня і ночі на планеті стає практично однаковою. Сам термін походить із латини: aequus, та означає “рівний”, а nox – “ніч”, тобто буквально – “рівна ніч”.

Весняне рівнодення 2026: о котрій годині

Для України точний момент настане о 16:45 за київським часом. Під час рівнодення Сонце розташовується над екватором, і в більшості регіонів Землі воно сходить майже точно на сході та заходить майже точно на заході.

Це характерна ознака саме цього періоду. Однак повної рівності між днем і ніччю немає, адже атмосфера заломлює сонячне світло. Через це Сонце видно над горизонтом трохи довше, ніж воно там перебуває астрономічно.

Схід відбудеться майже точно на сході, а захід майже на заході. Коли настане весняне рівнодення у 2026 році, світлова частина доби почне поступово збільшуватися і зростатиме аж до літнього сонцестояння 21 червня.

Рівнодення відбувається двічі на рік – навесні та восени. У Північній півкулі це межа між зимою та весною, тоді як у Південній півкулі в цей час, навпаки, починається осінній сезон. З наукового погляду саме ця дата вважається реальним початком весни, а не календарне 1 березня.

Чому рівнодення щороку припадає на різні числа

Подія іноді стається 19, 20 або 21 числа. Причина у невідповідності між астрономічним і календарним роком:

Земля обертається навколо Сонця приблизно за 365 днів та 6 годин.

А от наш календар має 365 днів, тому кожні чотири роки додається високосний день.

Через це момент рівнодення поступово зміщується.

Після весняного рівнодення 2026, дата якого припадає на 20 березня, світловий день щодня збільшуватиметься в середньому на 3-4 хвилини. Цей процес триватиме до червня, коли настане найдовший день у році.

Чому ця дата була важливою для наших предків

Для наших предків весняне рівнодення вважалося точкою пробудження світу після зими. Це сприймали як початок нового природного циклу, оновлення життя та повернення сили Сонця. Люди вірили, що саме в цей час земля “оживає”, пробуджується врожайна енергія, а темрява остаточно відступає.

Свято супроводжувалося обрядами очищення, запалюванням вогню, піснями, закликанням весни та символічними частуваннями. Пекли обрядове печиво, водили хороводи, спалювали символ зими, прикрашали оселі зеленими гілками. Усе це мало принести добробут, тепло й щедрий урожай у новому сезоні.

