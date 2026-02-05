В четверг, 5 февраля, в Украине отмечается День Государственной специальной службы транспорта. Также на эту дату приходится Международный день оптимиста и День эрудита.

Православная церковь сегодня чтит память святой мученицы Агаты. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня – далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 5 февраля 2026 года

Согласно новолианскому церковному календарю, 5 февраля верующие вспоминают святую мученицу Агату.

По преданию, она родилась на Сицилии в благородной христианской семье. Была очень красивой девушкой. Приняв решение посвятить себя Богу, дала обет чистоты и невинности. Отказывала всем поклонникам, среди которых был местный сенатор-язычник Квинциан.

Несмотря на попытки Квинциана соблазнить ее к браку и вероотступничеству, Агата оставалась верной Христу. За это девушку подвергли жестоким пыткам. По приказу Квинциана ей отрезали грудь. Агата умерла мученической смертью от дальнейших пыток в тюрьме. На могиле святой происходили чудеса.

Какой сегодня, 5 февраля 2026 года, день в Украине

5 февраля в Украине отмечается День Государственной специальной службы транспорта. Праздник был установлен указом президента Владимира Зеленского в 2025 году.

Государственная специальная служба транспорта — это специализированное военное формирование, входящее в систему Министерства обороны Украины и предназначенное для обеспечения устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в военный период.

Кто празднует день ангела 5 февраля 2026 года

Именины сегодня отмечают Антон, Макар, Михаил, Василиса, Александра.

Поздравьте обладателей этих имен пожеланиями Божьего благословения, мира и крепкого здоровья.

Что нельзя делать 5 февраля 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют оставлять после себя беспорядок. Согласно лунному календарю, 5 февраля не стоит планировать важные дела.

Лучше отказаться от лечебных процедур и стрижки волос. Смена прически в этот день может привести к серьезному ухудшению состояния здоровья.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать, стирать, готовить, заниматься творчеством, рукоделием и другими домашними делами. Благоприятный день для встречи с родными и близкими.

Надо стараться не поддаваться желанию быть пассивными. Лучше меньше спать и дать себе умеренную физическую нагрузку.

Народные приметы на 5 февраля 2026 года

Нет осадков, сухая погода — лето будет неурожайным.

Морозный день — весна будет ранней.

Солнечный и теплый день — ждите дождей весной.

Снега нет — к засушливому лету.

