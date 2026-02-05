Какой праздник 5 февраля 2026 и как избежать ухудшения здоровья
В четверг, 5 февраля, в Украине отмечается День Государственной специальной службы транспорта. Также на эту дату приходится Международный день оптимиста и День эрудита.
Православная церковь сегодня чтит память святой мученицы Агаты. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня – далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 5 февраля 2026 года
- Какой сегодня, 5 февраля 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 5 февраля 2026 года
- Что нельзя делать 5 февраля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 5 февраля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 5 февраля 2026 года
Согласно новолианскому церковному календарю, 5 февраля верующие вспоминают святую мученицу Агату.
По преданию, она родилась на Сицилии в благородной христианской семье. Была очень красивой девушкой. Приняв решение посвятить себя Богу, дала обет чистоты и невинности. Отказывала всем поклонникам, среди которых был местный сенатор-язычник Квинциан.
Несмотря на попытки Квинциана соблазнить ее к браку и вероотступничеству, Агата оставалась верной Христу. За это девушку подвергли жестоким пыткам. По приказу Квинциана ей отрезали грудь. Агата умерла мученической смертью от дальнейших пыток в тюрьме. На могиле святой происходили чудеса.
Какой сегодня, 5 февраля 2026 года, день в Украине
5 февраля в Украине отмечается День Государственной специальной службы транспорта. Праздник был установлен указом президента Владимира Зеленского в 2025 году.
Государственная специальная служба транспорта — это специализированное военное формирование, входящее в систему Министерства обороны Украины и предназначенное для обеспечения устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в военный период.
Кто празднует день ангела 5 февраля 2026 года
Именины сегодня отмечают Антон, Макар, Михаил, Василиса, Александра.
Поздравьте обладателей этих имен пожеланиями Божьего благословения, мира и крепкого здоровья.
Что нельзя делать 5 февраля 2026 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.
Народные приметы не советуют оставлять после себя беспорядок. Согласно лунному календарю, 5 февраля не стоит планировать важные дела.
Лучше отказаться от лечебных процедур и стрижки волос. Смена прически в этот день может привести к серьезному ухудшению состояния здоровья.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно работать, стирать, готовить, заниматься творчеством, рукоделием и другими домашними делами. Благоприятный день для встречи с родными и близкими.
Надо стараться не поддаваться желанию быть пассивными. Лучше меньше спать и дать себе умеренную физическую нагрузку.
Народные приметы на 5 февраля 2026 года
- Нет осадков, сухая погода — лето будет неурожайным.
- Морозный день — весна будет ранней.
- Солнечный и теплый день — ждите дождей весной.
- Снега нет — к засушливому лету.