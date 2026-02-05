У четвер, 5 лютого, в Україні відзначається День Державної спеціальної служби транспорту. Також на цю дату припадають Міжнародний день оптиміста та День ерудита.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святої мучениці Агати. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 5 лютого 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 5 лютого віряни згадують святу мученицю Агату.

За переказами, вона народилася на Сицилії в шляхетній християнській родині. Була дуже вродливою дівчиною. Ухваливши рішення присвятити себе Богові, дала обітницю чистоти і невинності. Відмовляла усім залицяльникам, серед яких був місцевий сенатор-язичник Квінціан.

Попри спроби Квінціана спокусити її до шлюбу і віровідступництва, Агата залишалася вірною Христу. За це дівчину піддали жорстоким тортурам. За наказом Квінціана їй відрізали груди. Агата померла мученицькою смертю від подальших катувань у в’язниці. На могилі святої ставалися чудеса.

Який сьогодні, 5 лютого 2026 року, день в Україні

5 лютого в Україні відзначається День Державної спеціальної служби транспорту. Свято було встановлено указом президента Володимира Зеленського у 2025 році.

Державна спеціальна служба транспорту – це спеціалізоване військове формування, яке входить до системи Міністерства оборони України та призначене для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та у воєнний період.

Хто святкує день ангела 5 лютого 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Антон, Макар, Михайло, Василиса, Олександра.

Привітайте власників цих імен побажаннями Божого благословення, миру та міцного здоров’я.

Що не можна робити 5 лютого 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять залишати після себе безлад. Згідно з місячним календарем, 5 лютого не варто планувати важливі справи.

Краще відмовитися від лікувальних процедур та стрижки волосся. Зміна зачіски цього дня може призвести до серйозного погіршення стану здоров’я.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна працювати, прати, готувати, займатися творчістю, рукоділлям та іншими домашніми справами. Сприятливий день для зустрічі з рідними і близькими.

Треба намагатися не піддатися бажанню бути пасивними. Краще менше спати і дати собі помірне фізичне навантаження.

Народні прикмети на 5 лютого 2026 року

Немає опадів, суха погода – літо буде неврожайним.

Морозний день – весна буде ранньою.

Сонячний і теплий день – чекайте на дощі навесні.

Снігу немає – до посушливого літа.

