Какой праздник 15 февраля 2026 и что стоит сделать для хорошего самочувствия
В воскресенье, 15 февраля, в Украине отмечается День киберспорта. Также на эту дату приходятся Всемирный день онкобольного ребенка, Всемирный день китов, Всемирный день бегемота, Всемирный день компьютера и Европейский день операционной медицинской сестры.
Православная церковь сегодня чтит память святого апостола Онисима. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня – далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 15 февраля 2026 года
- Какой сегодня, 15 февраля 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 15 февраля 2026 года
- Что нельзя делать 15 февраля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 15 февраля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 15 февраля 2026 года
Согласно новолианскому церковному календарю, 15 февраля верующие вспоминают святого апостола от семидесяти Онисима, который принял христианство под влиянием апостола Павла.
Перед смертью Павел рукоположил Онисима в епископы Верии. Святой проповедовал веру Христову в Греции и странах Малой Азии. Был епископом города Византия (Константинополя).
Во время правления императора Траяна Онисима схватили и привели на суд к епарху Тертиллу. Святой погиб мученической смертью в 95 году, его жестоко побили камнями, а затем отсекли голову мечом.
Какой сегодня, 15 февраля 2026 года, день в Украине
15 февраля отмечается День киберспорта. В 2020 году киберспорт официально признали видом спорта в Украине.
Решение было принято на заседании соответствующей Комиссии по признанию вида спорта. Это стало важной вехой для нашей страны, которая присоединилась к мировому тренду признания виртуальных соревнований на государственном уровне.
Кто празднует день ангела 15 февраля 2026 года
Именины сегодня отмечают Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен и София.
Поздравьте обладателей этих мужских имен пожеланиями Божьего благословения, мира и крепкого здоровья.
Что нельзя делать 15 февраля 2026 года
В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.
Народные приметы не советуют выносить мебель из дома и приходить в гости без подарка. Поскольку 15 февраля выпадает на воскресенье, в этот день не стоит убирать, стирать, заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом.
Что можно делать сегодня
Благоприятный день для отдыха и времяпрепровождения с друзьями и родными. Полезно приобретать новые знания, медитировать, заниматься духовными практиками. Это день смелых проектов, коллективных дел и помощи другим людям.
15 февраля рекомендуется немного больше поспать для хорошего самочувствия. Полезными будут очистительные процедуры. Стрижка привлечет к вам радость и удачу.
Народные приметы на 15 февраля 2026 года
- Яркая и полная луна — ждите мороза.
- Закат красный — к сильному ветру.
- На дорогах много воды, снег почти растаял — сенокос будет хорошим.
- Какая погода в этот день, таким будет сентябрь.