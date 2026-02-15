В воскресенье, 15 февраля, в Украине отмечается День киберспорта. Также на эту дату приходятся Всемирный день онкобольного ребенка, Всемирный день китов, Всемирный день бегемота, Всемирный день компьютера и Европейский день операционной медицинской сестры.

Православная церковь сегодня чтит память святого апостола Онисима. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня – далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 15 февраля 2026 года

Согласно новолианскому церковному календарю, 15 февраля верующие вспоминают святого апостола от семидесяти Онисима, который принял христианство под влиянием апостола Павла.

Перед смертью Павел рукоположил Онисима в епископы Верии. Святой проповедовал веру Христову в Греции и странах Малой Азии. Был епископом города Византия (Константинополя).

Во время правления императора Траяна Онисима схватили и привели на суд к епарху Тертиллу. Святой погиб мученической смертью в 95 году, его жестоко побили камнями, а затем отсекли голову мечом.

Какой сегодня, 15 февраля 2026 года, день в Украине

15 февраля отмечается День киберспорта. В 2020 году киберспорт официально признали видом спорта в Украине.

Решение было принято на заседании соответствующей Комиссии по признанию вида спорта. Это стало важной вехой для нашей страны, которая присоединилась к мировому тренду признания виртуальных соревнований на государственном уровне.

Кто празднует день ангела 15 февраля 2026 года

Именины сегодня отмечают Иван, Михаил, Николай, Алексей, Павел, Петр, Семен и София.

Поздравьте обладателей этих мужских имен пожеланиями Божьего благословения, мира и крепкого здоровья.

Что нельзя делать 15 февраля 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Запрещено отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют выносить мебель из дома и приходить в гости без подарка. Поскольку 15 февраля выпадает на воскресенье, в этот день не стоит убирать, стирать, заниматься рукоделием и тяжелым физическим трудом.

Что можно делать сегодня

Благоприятный день для отдыха и времяпрепровождения с друзьями и родными. Полезно приобретать новые знания, медитировать, заниматься духовными практиками. Это день смелых проектов, коллективных дел и помощи другим людям.

15 февраля рекомендуется немного больше поспать для хорошего самочувствия. Полезными будут очистительные процедуры. Стрижка привлечет к вам радость и удачу.

Народные приметы на 15 февраля 2026 года

Яркая и полная луна — ждите мороза.

Закат красный — к сильному ветру.

На дорогах много воды, снег почти растаял — сенокос будет хорошим.

Какая погода в этот день, таким будет сентябрь.

