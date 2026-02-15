У неділю, 15 лютого, в Україні відзначається День кіберспорту. Також на цю дату припадають Всесвітній день онкохворої дитини, Всесвітній день китів, Всесвітній день бегемота, Всесвітній день комп’ютера та Європейський день операційної медичної сестри.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святого апостола Онисима. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 15 лютого 2026 року

Згідно з новоюліанським церковним календарем, 15 лютого віряни згадують святого апостола від сімдесяти Онисима, який прийняв християнство під впливом апостола Павла.

Перед смертю Павло висвятив Онисима на єпископа Верії. Святий проповідував Христову віру в Греції і країнах Малої Азії. Був єпископом міста Візантія (Константинополя).

У часі царювання імператора Траяна Онисима схопили і привели на суд до єпарха Тертилли. Святий загинув мученицькою смертю 95 року, його жорстоко побили камінням, а потім усікли голову мечем.

Який сьогодні, 15 лютого 2026 року, день в Україні

15 лютого відзначається День кіберспорту. У 2020 році кіберспорт офіційно визнали видом спорту в Україні.

Рішення ухвалили на засіданні відповідної Комісії з визнання виду спорту. Це стало важливою віхою для нашої країни, яка приєдналася до світового тренду визнання віртуальних змагань на державному рівні.

Хто святкує день ангела 15 лютого 2026 року

Іменини сьогодні відзначають Іван, Михайло, Микола, Олексій, Павло, Петро, Семен і Софія.

Привітайте власників цих чоловічих імен побажаннями Божого благословення, миру та міцного здоров’я.

Що не можна робити 15 лютого 2026 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Заборонено відмовляти у допомозі.

Народні прикмети не радять виносити меблі з оселі та приходити в гості без подарунка. Оскільки 15 лютого припадає на неділю, цього дня не варто прибирати, прати, займатися рукоділлям та важкою фізичною працею.

Що можна робити сьогодні

Сприятливий день для відпочинку та проведення часу з друзями і рідними. Корисно здобувати нові знання, медитувати, займатися духовними практиками. Це день сміливих проєктів, колективних справ та допомоги іншим людям.

15 лютого рекомендується трохи більше поспати для гарного самопочуття. Корисними будуть очищувальні процедури. Стрижка притягне до вас радість і удачу.

Народні прикмети на 15 лютого 2026 року

Яскравий і повний місяць – чекайте на мороз.

Захід сонця червоний – до сильного вітру.

На дорогах багато води, сніг майже розтанув – сінокіс буде хорошим.

Яка погода цього дня, таким буде вересень.

