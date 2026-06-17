Россия опасается возможной высадки украинских Сил обороны на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в интервью Kyiv Independent, опубликованном 17 июня.

Россия боится высадки ВСУ в Крыму

Такое заявление представитель ВМС сделал, отвечая на вопрос о вероятности проведения морской десантной операции в Крыму.

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По словам Плетенчука, территорию нельзя считать освобождённой до тех пор, пока на неё не ступил пехотинец, а в случае ВМС — морской пехотинец.

Именно поэтому работа в этом направлении продолжается.

— Мы продолжаем отрабатывать амфибийные операции. В любом случае противник считает это абсолютно реальной угрозой. Россияне активно укрепляют районы в Крыму, уязвимые для высадки десанта, потому что верят в такую возможность, — сообщил Плетенчук.

Ранее в интервью Reuters командующий Силами беспилотных систем майор Роберт (Мадяр) Бровди говорил, что Силы беспилотных систем ВСУ готовятся к проведению масштабной кампании.

Ее целью является полная логистическая изоляция временно оккупированного Крыма от территории России путём массированного применения беспилотников.

Активизация атак украинских дронов по временно оккупированным территориям уже привела к нарушениям в логистическом обеспечении российских войск и создала проблемы с доставкой топлива.

Фото: Дмитрий Плетенчук

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