Плетенчук: Россия боится высадки морского десанта ВСУ в Крыму
- Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия считает реальной угрозу высадки украинского морского десанта в оккупированном Крыму.
- По его словам, российские войска активно укрепляют в Крыму участки, уязвимые для проведения десантных операций.
Россия опасается возможной высадки украинских Сил обороны на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в интервью Kyiv Independent, опубликованном 17 июня.
Россия боится высадки ВСУ в Крыму
Такое заявление представитель ВМС сделал, отвечая на вопрос о вероятности проведения морской десантной операции в Крыму.
По словам Плетенчука, территорию нельзя считать освобождённой до тех пор, пока на неё не ступил пехотинец, а в случае ВМС — морской пехотинец.
Именно поэтому работа в этом направлении продолжается.
— Мы продолжаем отрабатывать амфибийные операции. В любом случае противник считает это абсолютно реальной угрозой. Россияне активно укрепляют районы в Крыму, уязвимые для высадки десанта, потому что верят в такую возможность, — сообщил Плетенчук.
Ранее в интервью Reuters командующий Силами беспилотных систем майор Роберт (Мадяр) Бровди говорил, что Силы беспилотных систем ВСУ готовятся к проведению масштабной кампании.
Ее целью является полная логистическая изоляция временно оккупированного Крыма от территории России путём массированного применения беспилотников.
Активизация атак украинских дронов по временно оккупированным территориям уже привела к нарушениям в логистическом обеспечении российских войск и создала проблемы с доставкой топлива.
Фото: Дмитрий Плетенчук