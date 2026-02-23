Сегодня, 23 февраля, для христиан начинается Великий пост — один из самых важных и продолжительных периодов духовного очищения перед Пасхой.

Вместе с тем православная церковь чтит память святого мученика Поликарпа, епископа Смирнского, ученика апостола Иоанна. В народном календаре эта дата известна как Поликарпов день.

Также на эту дату приходится Всемирный день взаимопонимания и мира, День игры в теннис и День рождения дизельного двигателя.

Факты ICTV собрали все главные сведения о дате 23 февраля — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 23 февраля 2026 года

В понедельник, 23 февраля, начинается Великий пост. В этом году он продлится до 11 апреля включительно.

Великий пост делится на Святую Четыредесятницу – 40 дней и Страстную неделю – последние шесть дней перед Пасхой.

Ежегодно 23 февраля православная церковь чтит память святого мученика Поликарпа. В народном календаре эта дата известна как Поликарпов день.

Святой Поликарп был учеником апостола Иоанна и епископом Смирнским. Он жил в Малой Азии, в городе Смирна, рано осиротел, вел аскетический образ жизни и помогал людям.

Во время правления Марка Аврелия Поликарпа привели на суд за распространение христианской веры. Святой не отрекся от Господа, за что его казнили, сожгли заживо.

Кто празднует день ангела 23 февраля 2026 года

Сегодня именины отмечают Демьян, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей и Сергей.

Не забудьте поздравить родных и знакомых, которые носят эти имена.

Что нельзя делать 23 февраля 2026 года

Громко веселиться и устраивать развлечения.

Ссориться и выяснять отношения на повышенных тонах.

Злословить и распространять сплетни.

Употреблять молочные и мясные продукты.

Подписывать важные соглашения и крупные контракты.

Что можно делать сегодня

23 февраля начинается Великий пост, поэтому день стоит посвятить молитве, размышлениям и духовному очищению. Хорошо чаще посещать церковь, работать над своими мыслями и внутренним состоянием.

По астрологическим подсчетам, этот день – один из лучших для духовных практик, научной работы, учебы и творчества.

Это день созерцания, интуиции и внутренней гармонии. Благоприятными будут занятия умственным трудом, исследованиями, искусством, подготовкой к экзаменам.

Хорошее время для заключения брака по настоящей любви, улучшения личных отношений, зачатия ребенка, физических нагрузок.

День также подходит для домашних дел, покупок, мелкого ремонта, рутинной работы. Полезными будут дыхательные упражнения, ментальное очищение, работа со словом, массаж и ароматерапия.

На Поликарпов день в народе проводили обряды на суженого — девушки пытались привлечь любовь. Считалось, что если до этого дня не сыграли свадьбу, то придется ждать начала лета.

Народные приметы на 23 февраля 2026 года

Соломинка провалилась в снег — за месяц весь снег растает.

Ясная солнечная погода — весна будет ранней.

Активное поведение птиц — к перемене погоды.

