Февраль – месяц памяти, солидарности и важных символических дат для Украины. Именно в этот период украинцы чтят Героев Небесной Сотни, отмечают День Государственного Герба Украины и вспоминают начало сопротивления российской оккупации Крыма.

Кроме государственных дат, февраль 2026 года богат международными и профессиональными праздниками – от Дня экскурсовода и военного журналиста до Всемирного дня радио и Дня безопасного Интернета.

Факты ICTV подготовили полный календарь праздников на февраль 2026 года, чтобы вы могли спланировать рабочие и памятные дни, а также не пропустить важные события месяца.

Календарь праздников на февраль 2026 года

1 февраля – Всемирный день хиджаба, Международный день десерта.

– Всемирный день хиджаба, Международный день десерта. 2 февраля – День сурка, Всемирный день водно-болотных угодий, Всемирный день укулеле, Сретение Господне.

– День сурка, Всемирный день водно-болотных угодий, Всемирный день укулеле, Сретение Господне. 3 февраля – День женщины-врача, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, Всемирный день свободной любви.

– День женщины-врача, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, Всемирный день свободной любви. 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака, Всемирный день чтения вслух, Международный день человеческого братства.

– Всемирный день борьбы против рака, Всемирный день чтения вслух, Международный день человеческого братства. 5 февраля – День Государственной специальной службы транспорта Украины, Международный день оптимиста, День эрудита.

– День Государственной специальной службы транспорта Украины, Международный день оптимиста, День эрудита. 6 февраля – День Боба Марли, День без мобильного телефона, День жевательной резинки, Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы.

– День Боба Марли, День без мобильного телефона, День жевательной резинки, Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы. 7 февраля – День периодической таблицы, День рождения огнетушителя, День мороженого на завтрак.

– День периодической таблицы, День рождения огнетушителя, День мороженого на завтрак. 8 февраля – Всемирный день брака, День оперы.

– Всемирный день брака, День оперы. 9 февраля – Международный день стоматолога, Международный день борьбы с эпилепсией, Международный день пиццы, День рождения волейбола.

– Международный день стоматолога, Международный день борьбы с эпилепсией, Международный день пиццы, День рождения волейбола. 10 февраля — День безопасного интернета, День угощения Домового, День замороженного йогурта, Международный день аравийского леопарда, Всемирный день зернобобовых.

— День безопасного интернета, День угощения Домового, День замороженного йогурта, Международный день аравийского леопарда, Всемирный день зернобобовых. 11 февраля — День работников органов ЗАГСа, Всемирный день больного, Международный день женщин и девушек в науке, День белой рубашки, Европейский день службы экстренного вызова 112.

— День работников органов ЗАГСа, Всемирный день больного, Международный день женщин и девушек в науке, День белой рубашки, Европейский день службы экстренного вызова 112. 12 февраля – День сексуального и репродуктивного здоровья, Международный день брачных агентств, День Дарвина.

– День сексуального и репродуктивного здоровья, Международный день брачных агентств, День Дарвина. 13 февраля — Всемирный день радио, День интернет-друзей, Международный день женской дружбы, Международный день презерватива, Международный день шаурмы.

— Всемирный день радио, День интернет-друзей, Международный день женской дружбы, Международный день презерватива, Международный день шаурмы. 14 февраля – День Святого Валентина (День влюбленных), Всемирный день кино, День компьютерщика, Международный день одиночества, Международный день дарения книг, День любителей библиотек, Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца, Всемирный день исцеления звуком, День колеса обозрения.

– День Святого Валентина (День влюбленных), Всемирный день кино, День компьютерщика, Международный день одиночества, Международный день дарения книг, День любителей библиотек, Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца, Всемирный день исцеления звуком, День колеса обозрения. 15 февраля – День киберспорта в Украине, Всемирный день компьютера, Международный день детей, больных раком, День операционной медицинской сестры, Всемирный день китов, Всемирный день бегемота.

– День киберспорта в Украине, Всемирный день компьютера, Международный день детей, больных раком, День операционной медицинской сестры, Всемирный день китов, Всемирный день бегемота. 16 февраля – День военного журналиста Украины, начало Масленицы, Всемирный день заботы.

– День военного журналиста Украины, начало Масленицы, Всемирный день заботы. 17 февраля – Китайский новый год, Всемирный день устойчивости туризма, Всемирный день человеческого духа, День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе.

– Китайский новый год, Всемирный день устойчивости туризма, Всемирный день человеческого духа, День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе. 18 февраля – Международный день батарейки, День Плутона, День благодарности большому пальцу.

– Международный день батарейки, День Плутона, День благодарности большому пальцу. 19 февраля – День Государственного Герба Украины, Международный день антропологии, Всемирный день управления информацией, Всемирный день защиты морских млекопитающих, День предотвращения плагиата.

– День Государственного Герба Украины, Международный день антропологии, Всемирный день управления информацией, Всемирный день защиты морских млекопитающих, День предотвращения плагиата. 20 февраля – День памяти Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости, День начала российской агрессии против Украины.

– День памяти Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости, День начала российской агрессии против Украины. 21 февраля – Всемирный день экскурсовода, Международный день родного языка, Всемирный день комбучи.

– Всемирный день экскурсовода, Международный день родного языка, Всемирный день комбучи. 22 февраля – завершение Масленицы, Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день размышлений, Прощеное воскресенье.

– завершение Масленицы, Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день размышлений, Прощеное воскресенье. 23 февраля – начало Великого поста, Всемирный день взаимопонимания и мира, День рождения дизельного двигателя, День игры в теннис.

– начало Великого поста, Всемирный день взаимопонимания и мира, День рождения дизельного двигателя, День игры в теннис. 24 февраля – начало полномасштабного вторжения РФ в Украину, Национальный день молитвы, Всемирный день стерилизации животных, Всемирный день бармена.

– начало полномасштабного вторжения РФ в Украину, Национальный день молитвы, Всемирный день стерилизации животных, Всемирный день бармена. 25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ, День рождения револьвера.

– День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ, День рождения револьвера. 26 февраля – День крымского сопротивления российской оккупации, День цифрового обучения, Всемирный день неторопливости.

– День крымского сопротивления российской оккупации, День цифрового обучения, Всемирный день неторопливости. 27 февраля – Международный день противодействия буллингу, Всемирный день неправительственных организаций, День полярного медведя.

– Международный день противодействия буллингу, Всемирный день неправительственных организаций, День полярного медведя. 28 февраля — День штурманской службы авиации ВСУ, День работников патрульно-постовой службы Украины, Всемирный день редких заболеваний, Всемирный день портных, День зубной феи.