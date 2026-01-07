Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
Календарь праздников на февраль 2026: когда День сурка, Масленица и День влюбленных
Февраль – месяц памяти, солидарности и важных символических дат для Украины. Именно в этот период украинцы чтят Героев Небесной Сотни, отмечают День Государственного Герба Украины и вспоминают начало сопротивления российской оккупации Крыма.
Кроме государственных дат, февраль 2026 года богат международными и профессиональными праздниками – от Дня экскурсовода и военного журналиста до Всемирного дня радио и Дня безопасного Интернета.
Факты ICTV подготовили полный календарь праздников на февраль 2026 года, чтобы вы могли спланировать рабочие и памятные дни, а также не пропустить важные события месяца.
Календарь праздников на февраль 2026 года
- 1 февраля – Всемирный день хиджаба, Международный день десерта.
- 2 февраля – День сурка, Всемирный день водно-болотных угодий, Всемирный день укулеле, Сретение Господне.
- 3 февраля – День женщины-врача, Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, Всемирный день свободной любви.
- 4 февраля – Всемирный день борьбы против рака, Всемирный день чтения вслух, Международный день человеческого братства.
- 5 февраля – День Государственной специальной службы транспорта Украины, Международный день оптимиста, День эрудита.
- 6 февраля – День Боба Марли, День без мобильного телефона, День жевательной резинки, Международный день нетерпимого отношения к операциям, калечащим женские половые органы.
- 7 февраля – День периодической таблицы, День рождения огнетушителя, День мороженого на завтрак.
- 8 февраля – Всемирный день брака, День оперы.
- 9 февраля – Международный день стоматолога, Международный день борьбы с эпилепсией, Международный день пиццы, День рождения волейбола.
- 10 февраля — День безопасного интернета, День угощения Домового, День замороженного йогурта, Международный день аравийского леопарда, Всемирный день зернобобовых.
- 11 февраля — День работников органов ЗАГСа, Всемирный день больного, Международный день женщин и девушек в науке, День белой рубашки, Европейский день службы экстренного вызова 112.
- 12 февраля – День сексуального и репродуктивного здоровья, Международный день брачных агентств, День Дарвина.
- 13 февраля — Всемирный день радио, День интернет-друзей, Международный день женской дружбы, Международный день презерватива, Международный день шаурмы.
- 14 февраля – День Святого Валентина (День влюбленных), Всемирный день кино, День компьютерщика, Международный день одиночества, Международный день дарения книг, День любителей библиотек, Всемирный день распространения информации о врожденных пороках сердца, Всемирный день исцеления звуком, День колеса обозрения.
- 15 февраля – День киберспорта в Украине, Всемирный день компьютера, Международный день детей, больных раком, День операционной медицинской сестры, Всемирный день китов, Всемирный день бегемота.
- 16 февраля – День военного журналиста Украины, начало Масленицы, Всемирный день заботы.
- 17 февраля – Китайский новый год, Всемирный день устойчивости туризма, Всемирный день человеческого духа, День спонтанного проявления доброты, День кота в Европе.
- 18 февраля – Международный день батарейки, День Плутона, День благодарности большому пальцу.
- 19 февраля – День Государственного Герба Украины, Международный день антропологии, Всемирный день управления информацией, Всемирный день защиты морских млекопитающих, День предотвращения плагиата.
- 20 февраля – День памяти Героев Небесной Сотни, Всемирный день социальной справедливости, День начала российской агрессии против Украины.
- 21 февраля – Всемирный день экскурсовода, Международный день родного языка, Всемирный день комбучи.
- 22 февраля – завершение Масленицы, Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день размышлений, Прощеное воскресенье.
- 23 февраля – начало Великого поста, Всемирный день взаимопонимания и мира, День рождения дизельного двигателя, День игры в теннис.
- 24 февраля – начало полномасштабного вторжения РФ в Украину, Национальный день молитвы, Всемирный день стерилизации животных, Всемирный день бармена.
- 25 февраля – День инженерно-авиационной службы авиации ВСУ, День рождения револьвера.
- 26 февраля – День крымского сопротивления российской оккупации, День цифрового обучения, Всемирный день неторопливости.
- 27 февраля – Международный день противодействия буллингу, Всемирный день неправительственных организаций, День полярного медведя.
- 28 февраля — День штурманской службы авиации ВСУ, День работников патрульно-постовой службы Украины, Всемирный день редких заболеваний, Всемирный день портных, День зубной феи.