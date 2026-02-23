Сьогодні, 23 лютого, для християн розпочинається Великий піст — один із найважливіших і найтриваліших періодів духовного очищення перед Великоднем.

Разом із тим православна церква вшановує пам’ять святого мученика Полікарпа, єпископа Смирнського, учня апостола Івана. У народному календарі ця дата відома як Полікарпів день.

Також на цю дату припадають Всесвітній день взаєморозуміння і миру, День гри в теніс та День народження дизельного двигуна.

Факти ICTV зібрали всі головні відомості про дату 23 лютого — дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 23 лютого 2026 року

У понеділок, 23 лютого, розпочинається Великий піст. Цьогоріч він триватиме до 11 квітня включно.

Великий піст поділяється Святу Чотиридесятницю – 40 днів та Страсний тиждень – останні шість днів перед Великоднем.

Щорічно 23 лютого православна церква вшановує пам’ять святого мученика Полікарпа. У народному календарі ця дата відома як Полікарпів день.

Святий Полікарп був учнем апостола Івана та єпископом Смирнським. Він жив у Малій Азії, у місті Смирна, рано став сиротою, вів аскетичний спосіб життя та допомагав людям.

Під час правління Марка Аврелія Полікарпа привели на суд за розповсюдження християнської віри. Святий не зрікся Господа, за що його стратили, спаливши живцем.

Хто святкує день ангела 23 лютого 2026 року

Сьогодні іменини відзначають Дем’ян, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій та Сергій.

Не забудьте привітати рідних і знайомих, які носять ці імена.

Що не можна робити 23 лютого 2026 року

Гучно веселитися та влаштовувати розваги.

Сваритися та з’ясовувати стосунки на підвищених тонах.

Злословити та поширювати плітки.

Вживати молочні та м’ясні продукти.

Підписувати важливі угоди та великі контракти.

Що можна робити сьогодні

23 лютого розпочинається Великий піст, тому день варто присвятити молитві, роздумам і духовному очищенню. Добре частіше відвідувати церкву, працювати над своїми думками та внутрішнім станом.

За астрологічними підрахунками, цей день – один із найкращих для духовних практик, наукової роботи, навчання та творчості.

Це день споглядання, інтуїції та внутрішньої гармонії. Сприятливими будуть заняття розумовою працею, дослідженнями, мистецтвом, підготовкою до іспитів.

Гарний час для укладання шлюбу за справжнім коханням, покращення особистих стосунків, зачаття дитини, фізичних навантажень.

День також підходить для домашніх справ, закупівель, дрібного ремонту, рутинної роботи. Корисними будуть дихальні вправи, ментальне очищення, робота зі словом, масаж і ароматерапія.

На Полікарпів день у народі проводили обряди на судженого — дівчата намагалися привернути кохання. Вважалося, що якщо до цього дня не зіграли весілля, то доведеться чекати початку літа.

Народні прикмети на 23 лютого 2026 року

Соломина провалилася в сніг — за місяць увесь сніг розтане.

Ясна сонячна погода — весна буде ранньою.

Активна поведінка птахів — до зміни погоди.

