Какой праздник 27 февраля 2026 года и кому нужно уделить особое внимание в этот день
Сегодня, 27 февраля, в мире отмечают Международный день противодействия буллингу, Всемирный день неправительственных организаций, День осведомленности об аносмии, Международный день полярного медведя и Международный день оптимиста.
По церковному календарю в этот день чтят память святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.
Факты ICTV собрали все главные сведения об этой дате – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 27 февраля 2026 года
- Кто празднует день ангела 27 февраля 2026 года
- Что нельзя делать 27 февраля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 27 февраля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 27 февраля 2026 года
27 февраля чтят память святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.
Он с юности избрал монашескую жизнь. В Константинополе святой открыто выступил против запрета почитания икон, за что подвергся пыткам и заключению по приказу императора Льва III.
После смерти императора был освобожден и остаток жизни провел в монастыре.
Кто празднует день ангела 27 февраля 2026 года
По новому церковному календарю 27 февраля свои именины отмечают Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей и Яков.
Не забудьте поздравить родных и близких, носящих эти имена, с днем ангела.
Что нельзя делать 27 февраля 2026 года
- Ссориться, выяснять отношения и провоцировать конфликты.
- Принимать эмоциональные и необдуманные решения.
- Отправляться в дальние путешествия без насущной необходимости.
- Игнорировать семейные обязанности и отказывать в помощи близким.
Что можно делать сегодня
В этот день благоприятно посвятить время семье, укреплению дома и семейных традиций. Стоит позаботиться об уюте, домашнем комфорте и внутреннем равновесии.
Это хороший день для начала новых дел, особенно долгосрочных проектов, закладки фундамента — как в буквальном смысле, так и в переносном.
День подходит для бизнес-инициатив, регистрации предприятия, подачи рекламы, публичного объявления новых идей. Удачными будут дела, связанные с обучением, творчеством, искусством и наукой.
Народные приметы на 27 февраля 2026 года
- Ясная и солнечная погода – к ранней весне.
- Сильный ветер – к затяжным холодам.
- Обильный иней утром – к урожайному году.
- Если день теплый – весна будет мягкой.