Сегодня, 27 февраля, в мире отмечают Международный день противодействия буллингу, Всемирный день неправительственных организаций, День осведомленности об аносмии, Международный день полярного медведя и Международный день оптимиста.

По церковному календарю в этот день чтят память святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.

узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 27 февраля 2026 года

27 февраля чтят память святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.

Он с юности избрал монашескую жизнь. В Константинополе святой открыто выступил против запрета почитания икон, за что подвергся пыткам и заключению по приказу императора Льва III.

После смерти императора был освобожден и остаток жизни провел в монастыре.

Кто празднует день ангела 27 февраля 2026 года

По новому церковному календарю 27 февраля свои именины отмечают Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей и Яков.

Не забудьте поздравить родных и близких, носящих эти имена, с днем ангела.

Что нельзя делать 27 февраля 2026 года

Ссориться, выяснять отношения и провоцировать конфликты.

Принимать эмоциональные и необдуманные решения.

Отправляться в дальние путешествия без насущной необходимости.

Игнорировать семейные обязанности и отказывать в помощи близким.

Что можно делать сегодня

В этот день благоприятно посвятить время семье, укреплению дома и семейных традиций. Стоит позаботиться об уюте, домашнем комфорте и внутреннем равновесии.

Это хороший день для начала новых дел, особенно долгосрочных проектов, закладки фундамента — как в буквальном смысле, так и в переносном.

День подходит для бизнес-инициатив, регистрации предприятия, подачи рекламы, публичного объявления новых идей. Удачными будут дела, связанные с обучением, творчеством, искусством и наукой.

Народные приметы на 27 февраля 2026 года

Ясная и солнечная погода – к ранней весне.

Сильный ветер – к затяжным холодам.

Обильный иней утром – к урожайному году.

Если день теплый – весна будет мягкой.

