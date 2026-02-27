Сьогодні, 27 лютого, у світі відзначають Міжнародний день протидії булінгу, Всесвітній день неурядових організацій, День обізнаності про аносмію, Міжнародний день полярного ведмедя та Міжнародний день оптиміста.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта.

Факти ICTV зібрали всі головні відомості про цю дату – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 27 лютого 2026 року

27 лютого вшановують пам’ять святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта.

Він з юності обрав чернече життя. У Константинополі святий відкрито виступив проти заборони вшанування ікон, за що зазнав тортур і ув’язнення за наказом імператора Лева III.

Після смерті імператора був звільнений і решту життя провів у монастирі.

Хто святкує день ангела 27 лютого 2026 року

За новим церковним календарем 27 лютого свої іменини відзначають Макар, Михайло, Петро, Степан, Тимофій та Яків.

Не забудьте привітати рідних і близьких, що носять ці імена, із днем ангела.

Що не можна робити 27 лютого 2026 року

Сваритися, з’ясовувати стосунки та провокувати конфлікти.

Ухвалювати емоційні й необдумані рішення.

Вирушати в далекі подорожі без нагальної потреби.

Ігнорувати родинні обов’язки та відмовляти у допомозі близьким.

Що можна робити сьогодні

Цього дня сприятливо присвятити час родині, зміцненню дому та родинних традицій. Варто подбати про затишок, домашній комфорт і внутрішню рівновагу.

Це добрий день для початку нових справ, особливо довгострокових проєктів, закладання фундаменту – як у буквальному сенсі, так і в переносному.

День підходить для бізнес-ініціатив, реєстрації підприємства, подачі реклами, публічного оголошення нових ідей. Вдалими будуть справи, пов’язані з навчанням, творчістю, мистецтвом і наукою.

Народні прикмети на 27 лютого 2026 року

Ясна й сонячна погода – до ранньої весни.

Сильний вітер – до затяжних холодів.

Рясний іній зранку – до врожайного року.

Якщо день теплий – весна буде лагідною.

