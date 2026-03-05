Сегодня, 5 марта, в мире отмечают Всемирный день энергоэффективности, привлекая внимание к важности рационального использования энергии и экономии ресурсов.

Также на эту дату приходится Всемирный день книги, День рождения степлера и Европейский день геодезии и геоинформации — профессиональный праздник специалистов, работающих с измерением земной поверхности и пространственными данными.

По церковному календарю в этот день чтят память святого мученика Конона Мандонского.

Факты ICTV собрали главные сведения об этой дате — узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 5 марта 2026 года

В этот день верующие чтят память святого мученика Конона Мандонского.

Он жил в городе Мандон во времена правления императора Деция Траяна. Конон был христианином, вел простую жизнь, работал на земле, собственноручно обрабатывал огород и старался жить по Божьим заповедям. В народе его даже называли Огородником – за любовь к труду и земледелию.

Когда в город прибыл наместник Публий, известный преследованиями христиан, Конону предложили отречься от веры. Святой отказался, за что подвергся пыткам и погиб, оставаясь верным своим убеждениям.

Кто празднует день ангела 5 марта 2026 года

Сегодня именины отмечают Адриан, Георгий, Давид, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Федор и Ираида.

Поэтому у вас есть возможность поздравить с днем ангела родных и друзей, которые носят эти имена.

Что нельзя делать 5 марта 2026 года

Ругаться, обижать других и держать злобу.

Скучать и поддаваться отчаянию.

Делать необдуманные покупки.

Работать до полного изнеможения.

Бездельничать целый день и откладывать важные дела.

Ходить без нужды в гости или устраивать шумные застолья.

Что можно делать сегодня

В народной традиции этот день связан с подготовкой к весенним работам.

Конона считают покровителем огородников и урожая, поэтому 5 марта символически начинали готовить землю к посеву: проверяли инвентарь, планировали работы, приводили в порядок хозяйство.

Считается хорошим знаком посвятить время труду, наведению порядка в доме, планированию будущих дел. Также в этот день молятся за пропавших без вести и поминают тех, кто умер не естественной смертью.

Народные приметы на 5 марта 2026 года

В лесу появились подснежники — можно начинать полевые работы.

Ясный день — летом не будет града.

Бабочки или мухи появились рано — сильных морозов больше не будет.

Утки плавают в водоемах — весна будет теплой.

Тепло и солнечно — к жаркому лету.

