Сьогодні, 5 березня, у світі відзначають Всесвітній день енергоефективності, привертаючи увагу до важливості раціонального використання енергії та заощадження ресурсів.

Також на цю дату припадають Всесвітній день книги, День народження степлера та Європейський день геодезії і геоінформації — професійне свято фахівців, які працюють із вимірюванням земної поверхні та просторовими даними.

За церковним календарем цього дня вшановують пам’ять святого мученика Конона Мандонського.

Факти ICTV зібрали головні відомості про цю дату – дізнавайтеся, яке сьогодні церковне свято, що можна і не можна робити, народні прикмети та хто святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 5 березня 2026 року

Цього дня віряни вшановують пам’ять святого мученика Конона Мандонського.

Він жив у місті Мандон за часів правління імператора Деція Траяна. Конон був християнином, вів просте життя, працював на землі, власноруч обробляв город і намагався жити за Божими заповідями. У народі його навіть називали Городником – за любов до праці та землеробства.

Коли до міста прибув намісник Публій, відомий переслідуваннями християн, Конону запропонували зректися віри. Святий відмовився, за що зазнав тортур і загинув, залишившись вірним своїм переконанням.

Хто святкує день ангела 5 березня 2026 року

Сьогодні іменини відзначають Адріан, Георгій, Давид, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Федір та Іраїда.

Тож маєте нагоду привітати з днем ангела рідних та друзів, що носять ці імена.

Що не можна робити 5 березня 2026 року

Лаятися, ображати інших і тримати злобу.

Сумувати й піддаватися відчаю.

Робити необдумані покупки.

Працювати до повного виснаження.

Байдикувати цілий день і відкладати важливі справи.

Ходити без потреби в гості або влаштовувати гучні застілля.

Що можна робити сьогодні

У народній традиції цей день пов’язаний із підготовкою до весняних робіт.

Конона вважають покровителем городників і врожаю, тому 5 березня символічно починали готувати землю до посіву: перевіряли інвентар, планували роботи, впорядковували господарство.

Вважається добрим знаком присвятити час праці, наведенню ладу в домі, плануванню майбутніх справ. Також цього дня моляться за зниклих безвісти та поминають тих, хто помер неприродною смертю.

Народні прикмети на 5 березня 2026 року

У лісі з’явилися проліски — можна починати польові роботи.

Ясний день — влітку не буде граду.

Метелики чи мухи з’явилися рано — сильних морозів більше не буде.

Качки плавають у водоймах — весна буде теплою.

Тепло і сонячно — до спекотного літа.

