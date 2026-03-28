Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах этого дня, читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня церковный праздник — 28 марта 2026 года

28 марта в церковном календаре — день памяти преподобного Иллариона Нового.

Сейчас смотрят

Он родился около 694 года, большую часть жизни провел в затворничестве, постничестве и молитве. За святость и добросовестную жизнь Иларион был удостоен сана пресвитера, после чего стал игуменом монастыря Пеликит.

Во время гонений на христиан примерно в 754 году он пострадал за свою веру и принял мученическую смерть. После себя Иларион Новый оставил много духовных произведений с нравственными наставлениями и рассказами о монашеских подвигах.

Кто празднует день ангела 28 марта 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких мужских имен: Василий, Иван, Илья, Николай и Степан.

Что нельзя делать 28 марта 2026 года

Сегодня, как и в любой другой церковный праздник, нельзя ссориться, злиться, сквернословить, обижаться и отказывать в помощи. Не стоит завидовать другим, иначе на вас перейдут чужие проблемы.

Сейчас продолжается Великий пост, поэтому нельзя употреблять продукты животного происхождения. Также следует отказаться от алкогольных напитков.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно помолиться и попросить у преподобного Илариона исцеления от тяжелых недугов, острого зрения и защиты от зла.

28 марта можно заниматься домашними делами — убирать в доме, делать ремонт, работать во дворе или на огороде, заниматься рукоделием.