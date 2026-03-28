У п’ятницю, 28 березня, відзначається Міжнародний день жінок у музиці, Всесвітній день історика, День народження пральної машини та День їжі на паличці. Віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Ілларіона Нового.

Яке сьогодні церковне свято – 28 березня 2026 року

28 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Ілларіона Нового.

Він народився близько 694 року, більшу частину життя провів у самітництві, пістництві та молитві. За святість і сумлінне життя Іларіон був удостоєний сану пресвітера, після чого став ігуменом монастиря Пелікіт.

Під час гонінь на християн приблизно у 754 році він постраждав за свою віру та прийняв мученицьку смерть. По собі Іларіон Новий залишив багато духовних творів з моральними настановами та розповідями про чернечі подвиги.

Хто святкує день ангела 28 березня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких чоловічих імен: Василь, Іван, Ілля, Микола і Степан.

Що не можна робити 28 березня 2026 року

Сьогодні, як і в будь-яке інше церковне свято, не можна сваритися, злитися, лихословити, ображатися і відмовляти в допомозі. Не варто заздрити іншим, інакше на вас перейдуть чужі проблеми.

Наразі триває Великий піст, тому не можна вживати продукти тваринного походження. Також слід відмовитися від алкогольних напоїв.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні можна помолитися і попросити у преподобного Іларіона зцілення від важких недуг, гострого зору і захисту від зла.

28 березня можна займатися домашніми справами – прибирати в домі, робити ремонт, працювати на подвір’ї чи на городі, займатися рукоділлям.