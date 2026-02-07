В марте 2026 года украинцев ждет ряд важных дат — государственных, международных и профессиональных.

На первый месяц весны традиционно приходятся Международный женский день, День Государственного Гимна, День добровольца, День СБУ, День Нацгвардии и другие события.

Факты ICTV подготовили календарь праздников на март 2026 года, чтобы вы могли заранее спланировать месяц и не пропустить ни одной важной даты.

Календарь праздников на март 2026 года

  • 1 марта — Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день детского телевидения и радиовещания, Всемирный день иммунитета.
  • 2 марта — Всемирный день психического здоровья подростков, Всемирный день тенниса.
  • 3 марта — Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Всемирный день слуха.
  • 4 марта — Всемирный день инженерии, Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день против сексуальной эксплуатации.
  • 5 февраля — Всемирный день энергоэффективности.
  • 6 марта — Всемирный день молитвы, День благодарности сотрудникам, Всемирный день борьбы с глаукомой.
  • 7 марта — Международный день открытых данных.
  • 8 марта — Международный женский день.
  • 9 марта — Международный день диджея.
  • 10 марта — День Государственного Гимна Украины, День памяти Тараса Шевченко, Международный день волынки.
  • 11 марта — Всемирный день сантехника.
  • 12 марта — Всемирный день почки, Всемирный день ананаса.
  • 13 марта — Всемирный день сна, Всемирный день осведомленности об эндометриозе.
  • 14 марта — День землеустроителя, День украинского добровольца, Международный день математики.
  • 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.
  • 16 марта — День свободы информации.
  • 17 марта — Всемирный день социальной работы, День мобилизационного работника.
  • 18 марта — Всемирный день переработки.
  • 19 марта — Международный день клиента, День таксономиста.
  • 20 марта — День весеннего равноденствия, Международный день счастья, Международный день астрологии.
  • 21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, Всемирный день домашнего хозяйства, Всемирный день людей с синдромом Дауна.
  • 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.
  • 23 марта — Всемирный метеорологический день, День атеиста.
  • 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день борьбы с депрессией.
  • 25 марта — День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.
  • 26 марта — День Национальной гвардии.
  • 27 марта — Международный день театра, День нефролога.
  • 28 марта — Всемирный день историка, Международный день женщин в музыке.
  • 29 марта — Всемирный день фортепиано.
  • 30 марта — Всемирный день биполярного расстройства.
  • 31 марта — День флориста Украины.
