Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
5 мин.
Календарь праздников на март 2026: что отметят украинцы в первый месяц весны
В марте 2026 года украинцев ждет ряд важных дат — государственных, международных и профессиональных.
На первый месяц весны традиционно приходятся Международный женский день, День Государственного Гимна, День добровольца, День СБУ, День Нацгвардии и другие события.
Факты ICTV подготовили календарь праздников на март 2026 года, чтобы вы могли заранее спланировать месяц и не пропустить ни одной важной даты.
Календарь праздников на март 2026 года
- 1 марта — Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день детского телевидения и радиовещания, Всемирный день иммунитета.
- 2 марта — Всемирный день психического здоровья подростков, Всемирный день тенниса.
- 3 марта — Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Всемирный день слуха.
- 4 марта — Всемирный день инженерии, Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день против сексуальной эксплуатации.
- 5 февраля — Всемирный день энергоэффективности.
- 6 марта — Всемирный день молитвы, День благодарности сотрудникам, Всемирный день борьбы с глаукомой.
- 7 марта — Международный день открытых данных.
- 8 марта — Международный женский день.
- 9 марта — Международный день диджея.
- 10 марта — День Государственного Гимна Украины, День памяти Тараса Шевченко, Международный день волынки.
- 11 марта — Всемирный день сантехника.
- 12 марта — Всемирный день почки, Всемирный день ананаса.
- 13 марта — Всемирный день сна, Всемирный день осведомленности об эндометриозе.
- 14 марта — День землеустроителя, День украинского добровольца, Международный день математики.
- 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.
- 16 марта — День свободы информации.
- 17 марта — Всемирный день социальной работы, День мобилизационного работника.
- 18 марта — Всемирный день переработки.
- 19 марта — Международный день клиента, День таксономиста.
- 20 марта — День весеннего равноденствия, Международный день счастья, Международный день астрологии.
- 21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, Всемирный день домашнего хозяйства, Всемирный день людей с синдромом Дауна.
- 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.
- 23 марта — Всемирный метеорологический день, День атеиста.
- 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день борьбы с депрессией.
- 25 марта — День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.
- 26 марта — День Национальной гвардии.
- 27 марта — Международный день театра, День нефролога.
- 28 марта — Всемирный день историка, Международный день женщин в музыке.
- 29 марта — Всемирный день фортепиано.
- 30 марта — Всемирный день биполярного расстройства.
- 31 марта — День флориста Украины.
