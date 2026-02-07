В марте 2026 года украинцев ждет ряд важных дат — государственных, международных и профессиональных.

На первый месяц весны традиционно приходятся Международный женский день, День Государственного Гимна, День добровольца, День СБУ, День Нацгвардии и другие события.

Факты ICTV подготовили календарь праздников на март 2026 года, чтобы вы могли заранее спланировать месяц и не пропустить ни одной важной даты.

Сейчас смотрят

Календарь праздников на март 2026 года

1 марта — Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день детского телевидения и радиовещания, Всемирный день иммунитета.

— Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день детского телевидения и радиовещания, Всемирный день иммунитета. 2 марта — Всемирный день психического здоровья подростков, Всемирный день тенниса.

— Всемирный день психического здоровья подростков, Всемирный день тенниса. 3 марта — Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Всемирный день слуха.

— Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы, Всемирный день слуха. 4 марта — Всемирный день инженерии, Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день против сексуальной эксплуатации.

— Всемирный день инженерии, Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день против сексуальной эксплуатации. 5 февраля — Всемирный день энергоэффективности.

— Всемирный день энергоэффективности. 6 марта — Всемирный день молитвы, День благодарности сотрудникам, Всемирный день борьбы с глаукомой.

— Всемирный день молитвы, День благодарности сотрудникам, Всемирный день борьбы с глаукомой. 7 марта — Международный день открытых данных.

— Международный день открытых данных. 8 марта — Международный женский день.

— Международный женский день. 9 марта — Международный день диджея.

— Международный день диджея. 10 марта — День Государственного Гимна Украины, День памяти Тараса Шевченко, Международный день волынки.

День Государственного Гимна Украины, День памяти Тараса Шевченко, Международный день волынки. 11 марта — Всемирный день сантехника.

Всемирный день сантехника. 12 марта — Всемирный день почки, Всемирный день ананаса.

Всемирный день почки, Всемирный день ананаса. 13 марта — Всемирный день сна, Всемирный день осведомленности об эндометриозе.

Всемирный день сна, Всемирный день осведомленности об эндометриозе. 14 марта — День землеустроителя, День украинского добровольца, Международный день математики.

— День землеустроителя, День украинского добровольца, Международный день математики. 15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.

— Всемирный день защиты прав потребителей, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения. 16 марта — День свободы информации.

— День свободы информации. 17 марта — Всемирный день социальной работы, День мобилизационного работника.

Всемирный день социальной работы, День мобилизационного работника. 18 марта — Всемирный день переработки.

Всемирный день переработки. 19 марта — Международный день клиента, День таксономиста.

Международный день клиента, День таксономиста. 20 марта — День весеннего равноденствия, Международный день счастья, Международный день астрологии.

День весеннего равноденствия, Международный день счастья, Международный день астрологии. 21 марта — Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, Всемирный день домашнего хозяйства, Всемирный день людей с синдромом Дауна.

— Всемирный день поэзии, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день кукольника, Всемирный день домашнего хозяйства, Всемирный день людей с синдромом Дауна. 22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.

— Всемирный день водных ресурсов, День таксиста. 23 марта — Всемирный метеорологический день, День атеиста.

— Всемирный метеорологический день, День атеиста. 24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день борьбы с депрессией.

Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом, Всемирный день борьбы против туберкулеза, Международный день борьбы с депрессией. 25 марта — День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

— День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. 26 марта — День Национальной гвардии.

— День Национальной гвардии. 27 марта — Международный день театра, День нефролога.

— Международный день театра, День нефролога. 28 марта — Всемирный день историка, Международный день женщин в музыке.

— Всемирный день историка, Международный день женщин в музыке. 29 марта — Всемирный день фортепиано.

— Всемирный день фортепиано. 30 марта — Всемирный день биполярного расстройства.

Всемирный день биполярного расстройства. 31 марта — День флориста Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.