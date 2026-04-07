Освящение пасхальной корзины в церкви — это обряд, символизирующий благословение Божие, радость от завершения Великого поста.

Факты ICTV узнавали, что надо класть в корзину на Пасху и какие продукты не стоит нести в церковь.

Что должно быть в корзине на Пасху: рекомендации священнослужителей

Отец Архикафедрального собора Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы УГКЦ в городе Тернополь Роман Дутчак говорит, что все блюда, которые должны быть в корзине, проговариваются в молитве. А в ней речь идет о хлебе, яйцах, масле, сыре и мясных продуктах.

Церковь некоторых продуктов действительно не одобряет, но и запрета на них также нет. Действительно, люди могут нести в церковь алкоголь, фрукты, овощи, которые являются лишними. Священник не может заставить вытащить их из корзины.

В Православной церкви Украины отметили, что в Требнике содержится три молитвы, которые священник читает во время окропления освященной водой. В частности, это молитва на благословение хлеба, то есть куличей; также молитва на благословение пасхального ягненка и другой мясной пищи; а также благословение молочной и другой пищи, в частности сыра, яиц. То есть в корзину можно положить пасхальные яйца и писанки, а по местным обычаям разрешается положить хрен.

— Освящение куличей, яиц и мяса совершается для получения верующими благословения разговеться, то есть завершить пост, после ограничений Великого поста, употребляя благословенную пищу, празднуя Христово Воскресение не только духовно, но и телесно. Соответственно, благословляется на потребление та пища, которая была исключена из рациона питания в течение добровольного поста, — отметили в ПЦУ.

В Православной церкви Украины отметили, что в храм не нужно нести вещи, которые не имеют отношения к празднику или вере: это касается алкогольных и табачных изделий, а также посторонних предметов.

Нельзя класть туда режущих предметов, документов, а также каких-то украшений или икон. В частности, крестики и иконы не требуют освящения. Не стоит соревноваться, у кого более богатая корзина, и накладывать туда огромную кучу продуктов, в частности экзотических продуктов.

Что класть в пасхальную корзину

В корзину кладут именно те продукты, которые были запрещены во время Великого поста.

Что должно быть в пасхальной корзине:

Пасха;

Мясо;

Яйца;

Сыр;

Масло;

Иногда добавляют соль и хрен.

Однако окончательный состав корзины зависит от семейных обычаев — каждая хозяйка вкладывает то, что принято в ее семье. Фрукты и овощи не кладут, ведь они разрешались во время поста.

Что несут в корзине на Пасху: стоит ли брать алкоголь

В ПЦУ отмечают, что алкоголь не должен содержаться в корзине, потому что никакого отношения к Воскресению Христовому он не имеет.

Алкоголь не освящают — поэтому не имеет смысла нести его в храм. Выпить бокал вина дома на Пасху не запрещено, но в храме этому не место. Сам праздник — это победа Христа над грехом и смертью, и духовное очищение, к которому мы готовились в течение поста. Если человек боролся с вредными привычками — например, бросил курить или отказался от алкоголя — то Пасха должна была бы стать символом его победы, а не возвращения к старому.

Суть Пасхи — это встреча с Богом, молитва в храме, единение с близкими. После богослужения — радостное празднование в семейном кругу. Это время, чтобы поделиться теплом, пожелать добра, попробовать праздничную еду и провести день с теми, кто ближе всего.

