Освячення великоднього кошика в церкві – це обряд, що символізує благословення Боже, радість від завершення Великого посту.

Що треба класти у кошик на Великдень та які продукти не варто нести до церкви.

Що має бути в кошику на Великдень: рекомендації священнослужителів

Отець Архикатедрального собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ в місті Тернопіль Роман Дутчак говорить, що всі страви, які повинні бути у кошику, проговорюються у молитві. А в ній мова йде про хліб, яйця, масло, сир та м’ясні продукти.

Зараз дивляться

Церква деяких продуктів дійсно не схвалює, але й заборони на них також немає. Дійсно, люди можуть нести до церкви алкоголь, фрукти, овочі, які є зайвими. Священик не може примусити витягнути їх із кошика.

У Православній церкві України зазначили, що у Требнику міститься три молитви, які священик читає під час окроплення освяченою водою. Зокрема, це молитва на благословення хліба, тобто пасок; також молитва на благословення пасхального ягняти та іншої м’ясної поживи; а також благословення молочної та іншої поживи, зокрема сиру, яєць. Тобто в кошик можна покласти крашанки та писанки, а за місцевими звичаями дозволяється покласти хрін.

– Освячення пасок, яєць та м’яса звершується задля отримання вірянами благословення розговітися, тобто завершити постування, після обмежень Великого посту, вживаючи благословенну їжу, святкуючи Христове Воскресіння не лише духовно, але й тілесно. Відповідно, благословляється на споживання та їжа, яка була виключена з раціону харчування впродовж добровільного постування, – зазначили у ПЦУ.

У Православній церкві України зазначили, що до храму не потрібно нести речі, які не мають стосунку до свята або віри: це стосується алкогольних та тютюнових виробів, а також сторонніх предметів.

Не можна класти туди ріжучих предметів, документів, а також якихось прикрас чи ікон. Зокрема, хрестики та ікони не потребують освячення. Не варто змагатися, в кого більш багатий кошик, та накладати туди величезну купу харчів, зокрема екзотичних продукти.

Що класти у великодній кошик

У кошик кладуть саме ті продукти, які були заборонені під час Великого посту.

Що має бути у великодньому кошику:

Паска;

М’ясо;

Яйця;

Сир;

Масло;

Іноді додають сіль та хрін.

Проте остаточний склад кошика залежить від родинних звичаїв — кожна господиня вкладає те, що заведено в її сім’ї. Фрукти й овочі не кладуть, адже вони дозволялися під час посту.

Що несуть в кошику на Великдень: чи варто брати алкоголь

У ПЦУ зазначають, що алкоголь не повинен міститися у кошику, тому що ніякого стосунку до Воскресіння Христового він не має.

Алкоголь не освячують — тому не має сенсу нести його в храм. Випити келих вина вдома на Великдень не заборонено, але в храмі цьому не місце. Саме свято — це перемога Христа над гріхом і смертю, і духовне очищення, до якого ми готувалися протягом посту. Якщо людина боролася зі шкідливими звичками — наприклад, кинула палити чи відмовилася від алкоголю — то Великдень мав би стати символом її перемоги, а не повернення до старого.

Суть Великодня — це зустріч із Богом, молитва в храмі, єднання з близькими. Після богослужіння — радісне святкування в родинному колі. Це час, щоб поділитися теплом, побажати добра, скуштувати святкову їжу та провести день з тими, хто найближчий.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.