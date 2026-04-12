В воскресенье, 12 апреля, Google обновила главную страницу поиска, представив специальный дудл к Пасхе 2026 с яркими праздничными элементами.

Дудл к Пасхе 2026 выполнен в традиционной стилистике праздника — в весенних цветах с изображением пасхальных яиц и декоративных элементов.

Каждое яйцо расположено на декоративной подставке с узорами в виде кроликов. На самих яйцах изображены стилизованные элементы логотипа Google, выполненные в виде листочков, формирующих буквы.

При нажатии на праздничный дудл Google пользователя направляют на страницу с результатами поиска по запросу Пасха в 2026 году и информацией, связанной с темой праздника.

В Google регулярно создают тематические дудлы к международным праздникам, памятным датам и культурным событиям.

Пасха традиционно входит в список таких событий, для которых компания готовит отдельное оформление.

Напомним, недавно Google разрешил изменять логин в Gmail без создания нового аккаунта.

Ранее пользователи не могли редактировать название электронной почты без потери переписки или необходимости создания нового адреса, однако теперь компания постепенно расширяет возможности управления профилем и персональными данными без таких ограничений.

