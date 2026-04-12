Google поздравил с Пасхой 2026 праздничным дудлом: как выглядит поисковик
В воскресенье, 12 апреля, Google обновила главную страницу поиска, представив специальный дудл к Пасхе 2026 с яркими праздничными элементами.
Дудл от Google к Пасхе 2026
Дудл к Пасхе 2026 выполнен в традиционной стилистике праздника — в весенних цветах с изображением пасхальных яиц и декоративных элементов.
Каждое яйцо расположено на декоративной подставке с узорами в виде кроликов. На самих яйцах изображены стилизованные элементы логотипа Google, выполненные в виде листочков, формирующих буквы.
При нажатии на праздничный дудл Google пользователя направляют на страницу с результатами поиска по запросу Пасха в 2026 году и информацией, связанной с темой праздника.
В Google регулярно создают тематические дудлы к международным праздникам, памятным датам и культурным событиям.
Пасха традиционно входит в список таких событий, для которых компания готовит отдельное оформление.
