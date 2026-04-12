У неділю, 12 квітня, компанія Google оновила головну сторінку пошуку, представивши спеціальний дудл до Великодня 2026 з яскравими святковими елементами.

Дудл до Великодня 2026 виконаний у традиційній стилістиці свята – у весняних кольорах із зображенням крашанок та декоративних елементів.

Кожне яйце розміщене на декоративній підставці з візерунками у вигляді зайчиків. На самих яйцях зображені стилізовані елементи логотипу Google, виконані у вигляді листочків, що формують літери.

Якщо натиснути на святковий дудл Google, користувача спрямовують на сторінку з результатами пошуку за запитом Великдень у 2026 році та інформацією, пов’язаною із темою свята.

У Google регулярно створюють тематичні дудли до міжнародних свят, пам’ятних дат і культурних подій.

Великдень традиційно входить до переліку таких подій, для яких компанія готує окреме оформлення.

Нагадаємо, нещодавно Google дозволив змінювати логін у Gmail без створення нового акаунта.

Раніше користувачі не могли редагувати назву електронної пошти без втрати листування або необхідності створювати нову адресу, однак тепер компанія поступово розширює можливості керування профілем і персональними даними без таких обмежень.

