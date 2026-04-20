Проведите время с родными: какой праздник 20 апреля 2026 года
В понедельник, 20 апреля, отмечается День благодарности волонтерам, а верующие чтят память преподобного Теодора Трихины.
Факты ICTV собрали информацию о праздниках 20 апреля, народные приметы, запреты, а также о тех, кто сегодня празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник — 20 апреля 2026 года
- Кто празднует день ангела 20 апреля 2026 года
- Что нельзя делать 20 апреля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 20 апреля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 20 апреля 2026 года
Верующие сегодня чтят память преподобного Феодора Трихины. Он родился в Константинополе в богатой семье. Стремясь к христианской жизни, ушел в пустыню, где постригся в монахи.
Теодор вел чрезвычайно суровую жизнь, часто целые дни и ночи проводил в молитве. За это Господь наделил его даром творения чудес.
Кто празднует день ангела 20 апреля 2026 года
Именины сегодня отмечают обладатели таких мужских имен: Гавриил, Григорий, Николай, Александр и Федор.
Что нельзя делать 20 апреля 2026 года
- Ссориться, злословить и выяснять отношения.
- Отказывать в помощи.
- Заниматься тяжелым физическим трудом без надобности.
- Приниматься за новые большие начинания без подготовки.
- Покидать дом в беспорядке — верили, что это привлекает негатив и неудачи.
- Игнорировать просьбу близких.
- Завидовать и желать зла другим.
- Выносить мусор после заката — по поверьям, вместе с ним можно вынести благосостояние.
Что можно делать сегодня
Сегодня следует проводить день в спокойной атмосфере, уделять время семье и близким, поддерживать доброжелательное общение. Считалось, что хорошее настроение и искренность в этот день способствуют укреплению отношений.
Помогайте другим, делать добрые дела, проявляйте заботу и внимание. По поверьям, любая поддержка возвращается сторицей.
Также можно заниматься домашними делами без спешки, наводить порядок в доме, завершать начатые дела. Кроме того, стоит планировать будущее, обдумывать новые идеи без спешки, уделять внимание личному развитию и восстановлению сил.
Народные приметы на 20 апреля 2026 года
- Гремит — урожай будет хорошим.
- Ясная звездная ночь — ждите заморозков.
- Зацвела мать-и-мачеха — будет потепление.
- Появились цветы первоцвета — ждите теплый май.
- На ели много шишек — к щедрому урожаю пшеницы.