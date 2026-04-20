В понедельник, 20 апреля, отмечается День благодарности волонтерам, а верующие чтят память преподобного Теодора Трихины.

Факты ICTV собрали информацию о праздниках 20 апреля, народные приметы, запреты, а также о тех, кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник — 20 апреля 2026 года

Верующие сегодня чтят память преподобного Феодора Трихины. Он родился в Константинополе в богатой семье. Стремясь к христианской жизни, ушел в пустыню, где постригся в монахи.

Сейчас смотрят

Теодор вел чрезвычайно суровую жизнь, часто целые дни и ночи проводил в молитве. За это Господь наделил его даром творения чудес.

Кто празднует день ангела 20 апреля 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких мужских имен: Гавриил, Григорий, Николай, Александр и Федор.

Что нельзя делать 20 апреля 2026 года

Ссориться, злословить и выяснять отношения.

Отказывать в помощи.

Заниматься тяжелым физическим трудом без надобности.

Приниматься за новые большие начинания без подготовки.

Покидать дом в беспорядке — верили, что это привлекает негатив и неудачи.

Игнорировать просьбу близких.

Завидовать и желать зла другим.

Выносить мусор после заката — по поверьям, вместе с ним можно вынести благосостояние.

Что можно делать сегодня

Сегодня следует проводить день в спокойной атмосфере, уделять время семье и близким, поддерживать доброжелательное общение. Считалось, что хорошее настроение и искренность в этот день способствуют укреплению отношений.

Помогайте другим, делать добрые дела, проявляйте заботу и внимание. По поверьям, любая поддержка возвращается сторицей.

Также можно заниматься домашними делами без спешки, наводить порядок в доме, завершать начатые дела. Кроме того, стоит планировать будущее, обдумывать новые идеи без спешки, уделять внимание личному развитию и восстановлению сил.

Народные приметы на 20 апреля 2026 года

Гремит — урожай будет хорошим.

Ясная звездная ночь — ждите заморозков.

Зацвела мать-и-мачеха — будет потепление.

Появились цветы первоцвета — ждите теплый май.

На ели много шишек — к щедрому урожаю пшеницы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.