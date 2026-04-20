У понеділок, 20 квітня, відзначається День вдячності волонтерам, а віряни вшановують пам’ять преподобного Теодора Трихіни.

Факти ICTV зібрали інформацію про свята 20 квітня, народні прикмети, заборони, а також про тих, хто сьогодні святкує іменини.

Яке сьогодні церковне свято – 20 квітня 2026 року

Віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Теодора Трихіни. Він народився у Константинополі в багатій сім’ї. Прагнучи до християнського життя, пішов у пустелю, де постригся у ченці.

Теодор вів надзвичайно суворе життя, часто цілі дні і ночі проводив у молитві. За це Господь наділив його даром творення чудес.

Хто святкує день ангела 20 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких чоловічих імен: Гаврило, Григорій, Микола, Олександр і Федір.

Що не можна робити 20 квітня 2026 року

Сваритися, лихословити і з’ясовувати стосунки.

Відмовляти у допомозі.

Займатися важкою фізичною працею без потреби.

Братися за нові великі починання без підготовки.

Залишати дім у безладі — вірили, що це притягує негатив і невдачі.

Ігнорувати прохання близьких.

Заздрити й бажати зла іншим.

Виносити сміття після заходу сонця — за повір’ями, разом із ним можна винести добробут.

Що можна робити сьогодні

Сьогодні слід проводити день у спокійній атмосфері, приділяти час родині та близьким, підтримувати доброзичливе спілкування. Вважалося, що гарний настрій і щирість цього дня сприяють зміцненню стосунків.

Допомагайте іншим, робити добрі справи, проявляйте турботу й увагу. За повір’ями, будь-яка підтримка повертається сторицею.

Також можна займатися домашніми справами без поспіху, наводити лад у домі, завершувати розпочаті справи. Крім того, варто планувати майбутнє, обмірковувати нові ідеї без поспіху, приділяти увагу особистому розвитку та відновленню сил.

Народні прикмети на 20 квітня 2026 року

Гримить – урожай буде хорошим.

Ясна зоряна ніч – чекайте на заморозки.

Зацвіла мати-й-мачуха – буде потепління.

З’явилися квіти первоцвіту – чекайте на теплий травень.

На ялині багато шишок – до щедрого врожаю пшениці.

