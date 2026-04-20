Проведіть час із рідними: яке свято 20 квітня 2026 року
У понеділок, 20 квітня, відзначається День вдячності волонтерам, а віряни вшановують пам’ять преподобного Теодора Трихіни.
Факти ICTV зібрали інформацію про свята 20 квітня, народні прикмети, заборони, а також про тих, хто сьогодні святкує іменини.
- Яке сьогодні церковне свято – 20 квітня 2026 року
- Хто святкує день ангела 20 квітня 2026 року
- Що не можна робити 20 квітня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 20 квітня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 20 квітня 2026 року
Віряни сьогодні вшановують пам’ять преподобного Теодора Трихіни. Він народився у Константинополі в багатій сім’ї. Прагнучи до християнського життя, пішов у пустелю, де постригся у ченці.
Теодор вів надзвичайно суворе життя, часто цілі дні і ночі проводив у молитві. За це Господь наділив його даром творення чудес.
Хто святкує день ангела 20 квітня 2026 року
Іменини сьогодні відзначають власники таких чоловічих імен: Гаврило, Григорій, Микола, Олександр і Федір.
Що не можна робити 20 квітня 2026 року
- Сваритися, лихословити і з’ясовувати стосунки.
- Відмовляти у допомозі.
- Займатися важкою фізичною працею без потреби.
- Братися за нові великі починання без підготовки.
- Залишати дім у безладі — вірили, що це притягує негатив і невдачі.
- Ігнорувати прохання близьких.
- Заздрити й бажати зла іншим.
- Виносити сміття після заходу сонця — за повір’ями, разом із ним можна винести добробут.
Що можна робити сьогодні
Сьогодні слід проводити день у спокійній атмосфері, приділяти час родині та близьким, підтримувати доброзичливе спілкування. Вважалося, що гарний настрій і щирість цього дня сприяють зміцненню стосунків.
Допомагайте іншим, робити добрі справи, проявляйте турботу й увагу. За повір’ями, будь-яка підтримка повертається сторицею.
Також можна займатися домашніми справами без поспіху, наводити лад у домі, завершувати розпочаті справи. Крім того, варто планувати майбутнє, обмірковувати нові ідеї без поспіху, приділяти увагу особистому розвитку та відновленню сил.
Народні прикмети на 20 квітня 2026 року
- Гримить – урожай буде хорошим.
- Ясна зоряна ніч – чекайте на заморозки.
- Зацвіла мати-й-мачуха – буде потепління.
- З’явилися квіти первоцвіту – чекайте на теплий травень.
- На ялині багато шишок – до щедрого врожаю пшениці.