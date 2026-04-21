Сегодня, 21 апреля, во всем мире уделяют внимание творчеству и инновациям, а также отмечают Международный день конопли и Всемирный день кулика из семейства длинноногих и длинноклювых птиц, находящихся под угрозой исчезновения.

В церковном календаре в этот день почитают мучеников Симеона, Федора, Диоскора и других, а также святителя Максимиана, патриарха Константинопольского.

Кроме того, на эту дату приходится Радоница — особый день поминовения умерших, который отмечают во вторник второй недели после Пасхи.

Сейчас смотрят

Факты ICTV собрали основную информацию об этой дате — какой сегодня церковный праздник, что отмечают в мире, кто празднует именины и какие традиции связаны с этим днем.

Какой сегодня церковный праздник — 21 апреля 2026 года

В этот день отмечают Радоницу — день особого поминовения умерших, который приходится на вторник второй недели после Пасхи.

Верующие посещают кладбища, молятся за упокой душ и вспоминают близких. Название праздника происходит от слова “радоваться”, ведь в христианстве смерть воспринимается как переход к вечной жизни.

Также 21 апреля почитают мучеников Симеона, Федора, Диоскора и других. Они пострадали за веру в первые века христианства, подвергшись преследованиям и казни, но не отреклись от своих убеждений.

Кроме того, вспоминают святителя Максимиана, патриарха Константинопольского, который возглавлял церковь в VI веке и прославился своей духовной деятельностью.

Кто отмечает день ангела 21 апреля 2026 года

Именины 21 апреля отмечают Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Федор и Иаков.

Чего нельзя делать 21 апреля 2026 года

Устраивать шумные развлечения, гуляния и празднования без меры.

Злоупотреблять алкоголем, особенно во время поминовения.

Ссориться, конфликтовать, оскорблять других или поддаваться агрессии.

Ругаться, сплетничать или желать зла.

Игнорировать поминовение умерших родных.

Что можно делать сегодня

В Радоницу посещают кладбища, убирают могилы, зажигают свечи и молятся за упокой душ.

В этот день стоит уделить время размышлениям, воспоминаниям о роде, переосмыслению собственных поступков.

Хорошо просить прощения, мириться и восстанавливать отношения. Считается, что искренние молитвы в этот день обладают особой силой.

Согласно астрологическим представлениям, это день выбора между добром и злом, когда могут возникать искушения и конфликты. Поэтому важно держать позицию, не поддаваться эмоциям и действовать осознанно.

Луна в знаке Близнецов усиливает потребность в общении и новых впечатлениях. Хорошо встречаться с родными, поддерживать связи, совершать короткие поездки. В то же время стоит сосредоточиваться на главном и не распыляться на лишние дела.

Народные приметы на 21 апреля 2026 года

Солнечный день предвещает теплое и урожайное лето.

Дождь может указывать на прохладную весну.

Гром в этот день — к хорошему урожаю .

Яркое солнце — к быстрому потеплению .

Красная луна — к грозовому лету .

Туман над землей — к неурожайному году .

Расцвели яблони и груши — пора сеять овес .

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.