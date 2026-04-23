Каждый год весной в Украине отмечают День матери. Этот праздник — хороший повод, чтобы поблагодарить самого родного человека за любовь, заботу, воспитание и за все, что он для вас сделал.

Когда День матери 2026 в Украине — дата

День матери ежегодно отмечают во второе воскресенье мая — именно такая дата закреплена в украинском календаре уже более двух десятилетий. В 2026 году праздник приходится на 10 мая.

Именно в этот день стоит отложить будничные дела и посвятить время самому родному человеку. Не забудьте сказать маме теплые слова, обнять ее, поблагодарить за жизнь, любовь, советы и поддержку в самые трудные моменты.

История праздника День матери в Украине

Идея празднования Дня матери появилась в США в начале ХХ века. В 1908 году американка Анна Джарвис выступила с инициативой чествования матерей в память о своей маме — общественном деятеле, боровшейся за развитие отрасли здравоохранения.

Впервые День матери отпраздновали в США в 1910 году, а через четыре года президент Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником. Впоследствии инициативу поддержали и другие страны мира.

В Украине традиция празднования Дня матери берет свое начало с 1928 года — тогда событие устроил Союз украинок Канады. В следующем году праздник отмечался уже и во Львове, однако в 1939-м его запретила советская власть.

Официальный статус в Украине День матери приобрел лишь в 1999 году, когда второй президент Леонид Кучма подписал соответствующий указ.

