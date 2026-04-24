Президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал главу Кремля Владимира Путина на саммит G20 в Майами, однако считает, что его участие могло бы быть полезным.

Об этом сообщает Clash Report.

Трамп о приглашении Путин на саммит G20

Во время общения с журналистами Трампа спросили, соответствует ли действительности информация о приглашении Путина на саммит G20 в США.

В ответ он заявил, что не посылал такого приглашения.

— Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно, — сказал Трамп.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россию якобы пригласили на саммит G20 в США на самом высоком уровне.

По его словам, окончательное решение об участии будут принимать ближе к дате проведения мероприятия.

Впоследствии The Washington Post сообщило, что Трамп рассматривает возможность пригласить Путина на саммит лидеров G20, который предварительно планируют провести в декабре в гольф-клубе Trump National Doral в Майами.

Источники издания отмечали, что официальных приглашений пока не присылали, однако Россия как член G20 может получить их в рамках стандартной процедуры.

