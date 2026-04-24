Это было бы очень полезно — Трамп о возможном участии Путина в саммите G20
Президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал главу Кремля Владимира Путина на саммит G20 в Майами, однако считает, что его участие могло бы быть полезным.
Об этом сообщает Clash Report.
Во время общения с журналистами Трампа спросили, соответствует ли действительности информация о приглашении Путина на саммит G20 в США.
В ответ он заявил, что не посылал такого приглашения.
— Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно, — сказал Трамп.
Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Панкин заявил, что Россию якобы пригласили на саммит G20 в США на самом высоком уровне.
По его словам, окончательное решение об участии будут принимать ближе к дате проведения мероприятия.
Впоследствии The Washington Post сообщило, что Трамп рассматривает возможность пригласить Путина на саммит лидеров G20, который предварительно планируют провести в декабре в гольф-клубе Trump National Doral в Майами.
Источники издания отмечали, что официальных приглашений пока не присылали, однако Россия как член G20 может получить их в рамках стандартной процедуры.