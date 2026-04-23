Щороку навесні в Україні відзначають День матері. Це свято – гарний привід, щоб подякувати найріднішій людині за любов, турботу, виховання і за все, що вона для вас зробила.

Коли День матері 2026 в Україні – дата

День матері щорічно відзначають у другу неділю травня – саме така дата закріплена в українському календарі вже понад два десятиліття. У 2026 році свято припадає на 10 травня.

Саме цього дня варто відкласти буденні справи і присвятити час найріднішій людині. Не забудьте сказати мамі теплі слова, обійняти її, подякувати за життя, любов, поради і підтримку у найважчі моменти.

Історія свята День матері в Україні

Ідея святкування Дня матері з’явилася в США на початку ХХ століття. У 1908 році американка Анна Джарвіс виступила з ініціативою вшанування матерів у пам’ять про свою маму – громадську діячку, що боролася за розвиток галузі охорони здоров’я.

Вперше День матері відсвяткували у США в 1910 році, а через чотири роки президент Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом. Згодом ініціативу підтримали й інші країни світу.

В Україні традиція святкування Дня матері бере свій початок з 1928 року – тоді подію влаштував Союз українок Канади. Наступного року свято відзначалося вже й у Львові, однак у 1939-му його заборонила радянська влада.

Офіційного статусу в Україні День матері набув лише у 1999 році, коли другий президент Леонід Кучма підписав відповідний указ.

