Сегодня, 23 апреля Украина и мир отмечают сразу несколько важных событий. В православном календаре это день памяти великомученика Юрия (Георгия) Победоносца. В народе с ним связывают приход настоящего весеннего тепла, начало активного земледелия и защиту воинов.

Также в этот день в Украине чествуют психологов — специалистов, которые ежедневно помогают сохранять эмоциональное равновесие и находить путь к себе.

Какой сегодня церковный праздник — 23 апреля 2026 года

В этот день православные верующие чтят память великомученика Юрия (Георгия) Победоносца — одного из самых почитаемых святых в христианской традиции. В Украине этот праздник издавна называют Юрия, Весеннего Юра или Юрьев день.

Согласно церковным преданиям, Георгий происходил из знатной семьи, получил воинское звание и получил благосклонность императора. Но во времена преследований христиан не изменил своим убеждениям: раздал имущество бедным, открыто выступил в защиту христианства и был казнен за свою веру.

Какой сегодня, 23 апреля 2026 года, день в Украине

На эту дату приходится профессиональный праздник специалистов, которые работают с ментальным здоровьем. Всеукраинский день психолога призван напомнить о важности эмоционального благополучия, поддержки и внимания к себе и ближним, в частности в тяжелые военные времена.

Кто празднует день ангела 23 апреля 2026 года

Среди мальчиков и мужчин именины отмечают те, кого зовут Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Иван и Юрий. Если у вас в семье сегодня на свет появится девочка, ее будет уместно назвать Александра или София.

Что нельзя делать 23 апреля 2026 года

Сегодня не следует шить или вышивать, работать с шерстью, пряжей или шерстяными вещами, а также стричься. В этот день не просите и не давайте в долг.

Что можно делать сегодня

23 апреля — хороший повод для искренней молитвы за здоровье и безопасность своих родных. У святого Юрия можно просить о покровительстве, особенно для защитников Украины.

К тому же это отличный день для добрых дел: помощи ближним, поддержки тех, кто нуждается в тепле или совете.

Народные приметы на 23 апреля 2026 года

Если день солнечный — ждите жаркого лета.

Если утром туман — вскоре начнутся затяжные дожди.

Сильный ветер — к ослаблению урожая.

Южный ветер — к богатому урожаю, северный — к запоздалым холодам.

Появились комары — потепление уже близко.

