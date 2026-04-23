Сьогодні, 23 квітня Україна та світ відзначають одразу кілька важливих подій. У православному календарі це день пам’яті великомученика Юрія (Георгія) Побідоносця. В народі з ним пов’язують прихід справжнього весняного тепла, початок активного землеробства і захист воїнів.

Також цього дня в Україні вшановують психологів – фахівців, які щодня допомагають зберігати емоційну рівновагу та знаходити шлях до себе. Про традиції, прикмети та що можна і не можна робити 23 квітня –

Яке сьогодні церковне свято – 23 квітня 2026 року

Цього дня православні віряни вшановують пам’ять великомученика Юрія (Георгія) Побідоносця — одного з найшанованіших святих у християнській традиції. В Україні це свято здавна називають Юрія, Весняного Юра або Юріїв день.

Зараз дивляться

Згідно з церковними переказами, Георгій походив зі знатної родини, отримав військове звання та здобув прихильність імператора. Але у часи переслідувань християн не зрадив свої переконання: роздав майно бідним, відкрито виступив на захист християнства і був страчений за свою віру.

Який сьогодні, 23 квітня 2026 року, день в Україні

На цю дату припадає професійне свято фахівців, які працюють із ментальним здоровʼям. Всеукраїнський день психолога покликаний нагадати про важливість емоційного добробуту, підтримки та уваги до себе і ближніх, зокрема у тяжкі воєнні часи.

Хто святкує день ангела 23 квітня 2026 року

Серед хлопчиків та чоловіків іменини відзначають ті, кого звати Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Юрій та Іван. Якщо у вас в родині сьогодні на світ зʼявиться дівчинка, її буде доречно назвати Олександра або Софія.

Що не можна робити 23 квітня 2026 року

Сьогодні не слід шити чи вишивати, працювати із шерстю, пряжею або вовняними речами, а також стригтися. Цього дня не просіть та не давайте у борг.

Що можна робити сьогодні

23 квітня – гарна нагода для щирої молитви за здоров’я і безпеку своїх рідних. У святого Юрія можна прохати про заступництво, особливо для захисників України.

До того ж це чудовий день для добрих справ: допомоги ближнім, підтримки тих, хто потребує тепла чи поради.

Народні прикмети на 23 квітня 2026 року

Якщо день сонячний – чекайте спекотного літа.

Якщо зранку туман – незабаром почнуться затяжні дощі.

Сильний вітер – до послаблення врожаю.

Південний вітер – на багатий урожай, північний – до запізнілих холодів.

З’явилися комарі – потепління вже близько.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.