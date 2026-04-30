В среду, 30 апреля, отмечается День пограничника Украины, Международный день джаза, Всемирный день мобильности и доступности и Вальпургиева ночь.

Верующие сегодня чтят память апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Какой сегодня церковный праздник — 30 апреля 2026 года

30 апреля верующие вспоминают святого апостола Иакова Заведеева. Он был одним из ближайших учеников Иисуса Христа, братом апостола Иоанна Богослова.

Сейчас смотрят

Иаков стал свидетелем многих чудес и событий земной жизни Спасителя, а впоследствии открыто проповедовал Евангелие. За веру во Христа апостол принял мученическую смерть — в 44 году ему отсекли голову.

Какой сегодня, 30 апреля 2026 года, день в Украине

Каждый год в последний день апреля в Украине отмечают День пограничника. Сегодня нужно отдать дань уважения военнослужащим ГПСУ, которые стоят на защите государственной границы.

Именно пограничники первыми встретили российских оккупантов 24 февраля 2022 года. А в течение полномасштабной войны они демонстрируют героизм и дают отпор вражеским ДРГ.

Кто празднует день ангела 30 апреля 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких мужских имен: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

Что нельзя делать 30 апреля 2026 года

В день Иакова не рекомендуется отправляться в долгую дорогу, иначе накличете на себя неприятности. Нельзя ссориться, сквернословить, лениться и опаздывать.

Существует поверье, что в этот день нельзя заплетать косы, потому что вплетете в них несчастье. Сватовство лучше отложить на другой день, чтобы брак был удачным.

Что можно делать сегодня

В этот день можно заниматься различной работой в доме, во дворе и на огороде. Можно строить планы на будущее.

Наши предки 30 апреля умывались талой водой, которую заготавливали в марте, чтобы уберечь себя от простуд и других болезней.

Народные приметы на 30 апреля 2026 года

На небе нет облаков — лето будет засушливым.

Дождь на Иакова — к щедрому урожаю.

Звездная и теплая ночь — лето будет урожайным;

Звезды прячутся за облаками — ждите дождя.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.