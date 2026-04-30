У середу, 30 квітня, відзначається День прикордонника України, Міжнародний день джазу, Всесвітній день мобільності та доступності та Вальпургієва ніч.

Віряни сьогодні вшановують пам’ять апостола Якова, брата святого Івана Богослова.

Яке сьогодні церковне свято – 30 квітня 2026 року

30 квітня віряни згадують святого апостола Якова Заведеєва. Він був одним із найближчих учнів Ісуса Христа, братом апостола Івана Богослова.

Яків став свідком багатьох чудес і подій земного життя Спасителя, а згодом відкрито проповідував Євангеліє. За віру в Христа апостол прийняв мученицьку смерть – у 44 році йому відсікли голову.

Який сьогодні, 30 квітня 2026 року, день в Україні

Щороку в останній день квітня в Україні відзначають День прикордонника. Сьогодні потрібно віддати шану військослужбовцям ДПСУ, які стоять на захисті державного кордону.

Саме прикордонники першими зустріли російських окупантів 24 лютого 2022 року. А протягом повномасштабної війни вони демонструють героїзм і дають відсіч ворожим ДРГ.

Хто святкує день ангела 30 квітня 2026 року

Іменини сьогодні відзначають власники таких чоловічих імен: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.

Що не можна робити 30 квітня 2026 року

У день Якова не рекомендується вирушати в довгу дорогу, інакше накличете на себе неприємності. Не можна сваритися, лихословити, лінуватися і спізнюватися.

Існує повір’я, що цього дня не можна заплітати коси, бо вплетете в них нещастя. Сватання краще відкласти на інший день, щоб шлюб був вдалим.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна займатися різною роботою в будинку, на подвір’ї та на городі. Можна будувати плани на майбутнє.

Наші предки 30 квітня вмивалися талою водою, яку заготовляли в березні, щоб уберегти себе від застуд та інших хвороб.

Народні прикмети на 30 квітня 2026 року

На небі немає хмар – літо буде посушливим.

Дощ на Якова – до щедрого врожаю.

Зоряна і тепла ніч – літо буде врожайним;

Зірки ховаються за хмарами – чекайте на дощ.

