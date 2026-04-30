Яке свято 30 квітня і чому не варто вирушати в далеку дорогу
У середу, 30 квітня, відзначається День прикордонника України, Міжнародний день джазу, Всесвітній день мобільності та доступності та Вальпургієва ніч.
Віряни сьогодні вшановують пам’ять апостола Якова, брата святого Івана Богослова.
Яке сьогодні церковне свято – 30 квітня 2026 року
30 квітня віряни згадують святого апостола Якова Заведеєва. Він був одним із найближчих учнів Ісуса Христа, братом апостола Івана Богослова.
Яків став свідком багатьох чудес і подій земного життя Спасителя, а згодом відкрито проповідував Євангеліє. За віру в Христа апостол прийняв мученицьку смерть – у 44 році йому відсікли голову.
Який сьогодні, 30 квітня 2026 року, день в Україні
Щороку в останній день квітня в Україні відзначають День прикордонника. Сьогодні потрібно віддати шану військослужбовцям ДПСУ, які стоять на захисті державного кордону.
Саме прикордонники першими зустріли російських окупантів 24 лютого 2022 року. А протягом повномасштабної війни вони демонструють героїзм і дають відсіч ворожим ДРГ.
Хто святкує день ангела 30 квітня 2026 року
Іменини сьогодні відзначають власники таких чоловічих імен: Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.
Що не можна робити 30 квітня 2026 року
У день Якова не рекомендується вирушати в довгу дорогу, інакше накличете на себе неприємності. Не можна сваритися, лихословити, лінуватися і спізнюватися.
Існує повір’я, що цього дня не можна заплітати коси, бо вплетете в них нещастя. Сватання краще відкласти на інший день, щоб шлюб був вдалим.
Що можна робити сьогодні
Цього дня можна займатися різною роботою в будинку, на подвір’ї та на городі. Можна будувати плани на майбутнє.
Наші предки 30 квітня вмивалися талою водою, яку заготовляли в березні, щоб уберегти себе від застуд та інших хвороб.
Народні прикмети на 30 квітня 2026 року
- На небі немає хмар – літо буде посушливим.
- Дощ на Якова – до щедрого врожаю.
- Зоряна і тепла ніч – літо буде врожайним;
- Зірки ховаються за хмарами – чекайте на дощ.