Коли День ССО у 2026 році: дата та привітання українським спецпризначенцям
День Сил спеціальних операцій Збройних сил України у 2026 році відзначають 27 травня. Саме цього дня вітають військовослужбовців ССО — одного з наймолодших та найелітніших родів сил Збройних сил України.
День Сил спеціальних операцій ЗСУ у 2026 році припадає на середу, 27 травня. Нову дату професійного свята офіційно встановили у 2025 році указом президента України Володимира Зеленського.
27 травня обрали не випадково. Саме цього дня у 2014 році українські спецпризначенці провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту та підняли над ним прапор України.
До 2025 року День ССО в Україні відзначали 29 липня.
Що відомо про Сили спеціальних операцій ЗСУ
Сили спеціальних операцій офіційно створили як окремий рід сил ЗСУ 5 січня 2016 року в межах військової реформи.
До складу ССО входять підрозділи спеціального призначення, інформаційно-психологічних операцій, руху опору та забезпечення. Військові виконують спеціальну розвідку, працюють у тилу ворога, проводять диверсійні та антитерористичні операції.
Символом ССО є вовк, а девізом — легендарний вислів князя Святослава Хороброго Іду на ви!.
Кандидати до ССО проходять один із найскладніших відборів у Збройних силах України. Під час підготовки бійців навчають працювати в умовах високого ризику, проводити рейди в тилу ворога, виконувати розвідувальні та бойові завдання.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сили спеціальних операцій стали одним із ключових елементів оборони України.
Бійці ССО брали участь в обороні Гостомеля та Мощуна, операції на острові Зміїний, деокупації Херсона та боях за Бахмут. Також військові проводять спецоперації в тилу ворога, уражають логістичні маршрути та військові об’єкти РФ.
Привітання з Днем ССО у прозі
З нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ Факти ICTV підготували листівки для українських спецпризначенців.
Привітання з Днем ССО у прозі
Вітаю з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ! Дякуємо за вашу мужність, витримку та надскладну роботу! Бажаю сил, надійного тилу та повертатися додому з кожного завдання!
З Днем ССО України! Нехай кожна операція завершується успіхом, побратими завжди прикривають один одного, а вдома чекають рідні люди. Міцного здоров’я, витримки та перемоги!
Щирі вітання воїнам Сил спеціальних операцій! Дякуємо за вашу сміливість, професіоналізм та захист України у найнебезпечніших точках фронту. Нехай доля береже вас у кожному бою!
З Днем ССО ЗСУ! Бажаємо незламності, впевненості у власних силах і мирного неба над Україною. Дякуємо за захист та вашу службу!
Вітаємо воїнів Сил спеціальних операцій України зі святом! Нехай витримка та бойове братерство допомагають долати будь-які виклики. Бажаємо успішних операцій, надійного захисту, перемоги та миру в кожній оселі!