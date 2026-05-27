День Сил спеціальних операцій Збройних сил України у 2026 році відзначають 27 травня. Саме цього дня вітають військовослужбовців ССО — одного з наймолодших та найелітніших родів сил Збройних сил України.

Коли День ССО у 2026 році

День Сил спеціальних операцій ЗСУ у 2026 році припадає на середу, 27 травня. Нову дату професійного свята офіційно встановили у 2025 році указом президента України Володимира Зеленського.

27 травня обрали не випадково. Саме цього дня у 2014 році українські спецпризначенці провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту та підняли над ним прапор України.

Зараз дивляться

До 2025 року День ССО в Україні відзначали 29 липня.

Що відомо про Сили спеціальних операцій ЗСУ

Сили спеціальних операцій офіційно створили як окремий рід сил ЗСУ 5 січня 2016 року в межах військової реформи.

До складу ССО входять підрозділи спеціального призначення, інформаційно-психологічних операцій, руху опору та забезпечення. Військові виконують спеціальну розвідку, працюють у тилу ворога, проводять диверсійні та антитерористичні операції.

Символом ССО є вовк, а девізом — легендарний вислів князя Святослава Хороброго Іду на ви!.

Кандидати до ССО проходять один із найскладніших відборів у Збройних силах України. Під час підготовки бійців навчають працювати в умовах високого ризику, проводити рейди в тилу ворога, виконувати розвідувальні та бойові завдання.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Сили спеціальних операцій стали одним із ключових елементів оборони України.

Бійці ССО брали участь в обороні Гостомеля та Мощуна, операції на острові Зміїний, деокупації Херсона та боях за Бахмут. Також військові проводять спецоперації в тилу ворога, уражають логістичні маршрути та військові об’єкти РФ.

Привітання з Днем ССО — картинки

З нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ Факти ICTV підготували листівки для українських спецпризначенців.

Привітання з Днем ССО у прозі

Вітаю з Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ! Дякуємо за вашу мужність, витримку та надскладну роботу! Бажаю сил, надійного тилу та повертатися додому з кожного завдання!

***

З Днем ССО України! Нехай кожна операція завершується успіхом, побратими завжди прикривають один одного, а вдома чекають рідні люди. Міцного здоров’я, витримки та перемоги!

***

Щирі вітання воїнам Сил спеціальних операцій! Дякуємо за вашу сміливість, професіоналізм та захист України у найнебезпечніших точках фронту. Нехай доля береже вас у кожному бою!

***

З Днем ССО ЗСУ! Бажаємо незламності, впевненості у власних силах і мирного неба над Україною. Дякуємо за захист та вашу службу!

Вітаємо воїнів Сил спеціальних операцій України зі святом! Нехай витримка та бойове братерство допомагають долати будь-які виклики. Бажаємо успішних операцій, надійного захисту, перемоги та миру в кожній оселі!

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.