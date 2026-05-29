Сегодня, 29 мая, верующие в Украине чтят память святой преподобномученицы Феодосии, девы.

В мире на эту дату приходятся Международный день миротворцев ООН, Международный день Эвереста, Всемирный день здоровья пищеварительной системы, Европейский день соседей, а также День компоста.

Какой сегодня церковный праздник — 29 мая 2026 года

29 мая православная церковь чтит память святой преподобномученицы Феодосии, девы. Она пострадала за веру в 307 году, когда публично поддержала заключенных христиан.

Феодосия отказалась отречься от Христа, была жестоко замучена, но не потеряла веры. По преданию, после многочисленных пыток ее наконец казнили, однако она явилась своим родителям в сиянии небесной славы, показав, что обрела вечную жизнь.

Кто празднует день ангела 29 мая 2026 года

Сегодня именины празднуют Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр и Ян, а также Мария и Фаина.

День ангела — это не просто дата в календаре, а напоминание о духовной силе и покровительстве, которое каждый носит с собой вместе с именем.

Что нельзя делать 29 мая 2026 года

Грустить, ведь считается, что настроение этого дня влияет на будущее человека.

Ссориться, потому что конфликты, начатые сегодня, могут затянуться надолго.

Прыгать по земле, поскольку, согласно народным верованиям, это может привести к плохому урожаю.

Работать на поле после полудня, чтобы не навредить посевам.

Назначать важные события, в частности свадьбы или большие застолья.

Что можно делать сегодня

29 мая считается благоприятным днем для завершения посева яровых культур, таких как ячмень, пшеница, рожь и овес. Крестьяне традиционно завершали посевные работы, веря, что это обеспечит хороший урожай.

Хозяйки готовили на обед каши из разных круп — манной, ячневой, гречневой или пшенной, считая, что это укрепляет здоровье семьи.

Также в этот день было принято кормить домашний скот печеными лепешками или бубликами, чтобы обеспечить его здоровье и плодовитость.

Народные приметы на 29 мая 2026 года

Если зацвела рябина — заморозков больше не будет.

Дождь — к богатому урожаю зерна.

Утром туман стелется над землей — будет ясная погода.

Много пауков — к хорошей погоде.

Гром в этот день — к хорошему урожаю зерна.

