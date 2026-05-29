Сьогодні, 29 травня, віряни в Україні вшановують пам’ять святої преподобномучениці Феодосії, діви.

У світі на цю дату припадають Міжнародний день миротворців ООН, Міжнародний день Евересту, Всесвітній день здоров’я травної системи, Європейський день сусідів, а також День компосту.

Факти ICTV дізналися більше про історію свят цього дня, хто відзначає іменини, до яких прикмет зверталися наші предки, а також що можна і чого не варто робити сьогодні.

Яке сьогодні церковне свято – 29 травня 2026 року

29 травня православна церква вшановує пам’ять святої преподобномучениці Феодосії, діви. Вона постраждала за віру у 307 році, коли публічно підтримала ув’язнених християн.

Феодосія відмовилася зректися Христа, була жорстоко катована, але не втратила віри. За переказами, після численних тортур її врешті стратили, проте вона з’явилася своїм батькам у сяйві небесної слави, показавши, що здобула вічне життя.

Хто святкує день ангела 29 травня 2026 року

Сьогодні іменини святкують Андрій, Богдан, Іван, Костянтин, Лука, Олександр та Ян, а також Марія і Фаїна.

День ангела – це не просто дата в календарі, а нагадування про духовну силу і заступництво, яке кожен носить із собою разом з іменем.

Що не можна робити 29 травня 2026 року

Сумувати, адже вважається, що настрій цього дня впливає на майбутнє людини.

Сваритися, бо конфлікти, розпочаті сьогодні, можуть затягнутися надовго.

Стрибати по землі, оскільки, згідно з народними віруваннями, це може призвести до поганого врожаю.

Працювати на полі після полудня, аби не зашкодити посівам.

Призначати важливі події, зокрема весілля чи великі застілля.

Що можна робити сьогодні

29 травня вважається сприятливим днем для завершення посіву ярих культур, таких як ячмінь, пшениця, жито та овес. Селяни традиційно завершували посівні роботи, вірячи, що це забезпечить добрий урожай.

Господині готували на обід каші з різних круп – манної, ячної, гречаної або пшоняної, вважаючи, що це зміцнює здоров’я родини.

Також цього дня було заведено годувати домашню худобу печеними коржами або бубликами, щоби забезпечити її здоров’я та плодючість.

Народні прикмети на 29 травня 2026 року

Якщо зацвіла горобина – заморозків більше не буде.

Дощить – до багатого урожаю зерна.

Вранці туман стелиться над землею – буде ясна погода.

Багато павуків – до гарної погоди.

Грім цього дня – до хорошого врожаю зерна.

