Календар свят у червні 2026 року поєднує міжнародні, державні та професійні дати. Це місяць, у якому відзначають події, присвячені сім’ї, екології, культурі, правам людини та важливим суспільним темам.

Факти ICTV підготували святковий календар на червень 2026 року та зібрали основні події місяця.

Календар свят на червень 2026 року

1 червня — Всесвітній день батьків, початок літа.

4 червня — Міжнародний день безневинних дітей — жертв агресії.

5 червня — Всесвітній день охорони довкілля.

6 червня — День журналіста України.

7 червня — День меліоратора, День працівників водного господарства України, Міжнародний день працівників місцевої промисловості України.

8 червня — Всесвітній день океанів, Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна.

9 червня — Міжнародний день друзів.

12 червня — Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День працівника фондового ринку України.

13 червня — Міжнародний день поширення інформації про альбінізм.

14 червня — Всесвітній день донора крові, День працівників текстильної та легкої промисловості.

15 червня — День захисту людей похилого віку.

16 червня — Міжнародний день сімейних грошових переказів.

17 червня — Всесвітній день боротьби з опустелюванням і засухою.

19 червня — День фермера, Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту.

20 червня — Всесвітній день біженців.

21 червня — День батька, Міжнародний день йоги, Міжнародний день скейтбордингу, літнє сонцестояння.

22 червня — День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

23 червня — Міжнародний олімпійський день, Міжнародний день вдів, День державної служби.

25 червня — Міжнародний день моряка, День митника України, День митної служби.

26 червня — Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками та їхнім незаконним обігом, Міжнародний день підтримки жертв тортур.

27 червня — День мікро-, малих і середніх підприємств, Міжнародний день рибальства.

28 червня — День Конституції України, День молодіжних і дитячих громадських організацій України.

29 червня — День міста Полтави, Міжнародний день тропіків.

30 червня — Міжнародний день астероїда.

Свята у червні 2026 року: чи будуть в українців додаткові вихідні

У червні 2026 року в Україні не передбачено додаткових вихідних днів. Попри те, що День Конституції України припадає на 28 червня (неділя), наступний робочий день не буде вихідним.

У мирний час такий вихідний перенесли б на понеділок 29 червня, однак наразі в Україні діє воєнний стан. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України, у період воєнного стану норми щодо святкових і неробочих днів не застосовуються, а перенесення вихідних не здійснюється.

Це означає, що додаткових вихідних або “довгих вікендів” у червні 2026 року не буде.

