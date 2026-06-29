Сегодня, 29 июня, Полтава отмечает День города. В мире в этот день отмечаются Международный день рыбака, Международный день тропиков и Всемирный день склеродермии, напоминающий о борьбе с редким заболеванием.

Также в этот день отмечают Международный день промышленного дизайна и Международный день грязи, который вдохновляет взрослых и детей не бояться испачкаться во имя радости.

Православная церковь 29 июня чтит святых апостолов Петра и Павла – учеников Иисуса Христа.

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Факты ICTV узнали все об истории праздников этого дня, а также о том, какие приметы существуют, что можно и что нельзя делать, и кто сегодня празднует день ангела.

Какой сегодня церковный праздник – 29 июня 2026 года

Православная церковь чтит святых апостолов Петра и Павла из числа 12 апостолов. Они были учениками Христа и погибли мученической смертью в Риме. С древних времен их вспоминают вместе, как первых проповедников христианства.

Накануне завершается Петровский пост, который длится несколько недель после Троицы. В народе 29 июня также называют Петров день.

Какой сегодня, 29 июня 2026 года, день в Украине

День города Полтавы ежегодно отмечается 29 июня. Именно эту дату в 2024 году официально утвердил Полтавский городской совет в честь первого летописного упоминания о городе.

Ранее праздник приходился на 23 сентября — день освобождения Полтавы от нацистской оккупации в 1943 году. Решение об изменении даты было принято после общественных обсуждений, электронного голосования, рассмотрения петиции и консультаций с историками.

Полтава считается одним из древнейших городов Украины: первое письменное упоминание о ней датируется 1173 годом, хотя основание города традиционно связывают с 899 годом.

Кто празднует день ангела 29 июня 2026 года

По православному календарю 29 июня именины празднуют мужчины и мальчики, которых зовут Петр и Павел, ведь в этот день почитают апостолов, которые носили эти имена.

Кроме них, в святцах упоминаются также Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Афанасий и Юлиан, поэтому обладатели этих имен также отмечают день ангела.

Что нельзя делать 29 июня 2026 года

Работать физически на поле или в огороде. Считалось, что земля в этот день “отдыхает”, и работа может навредить урожаю.

Шить, вязать, стирать или заниматься рукоделием, чтобы не навлечь болезни и неудачи.

Оставаться в одиночестве и слишком эмоционально истощать себя.

Стрижка в этот день может вызвать болезни горла или потерю энергии.

Что можно делать сегодня

Верующие должны начать день с молитвы, также следует посетить храм. Ведь закончился Петровский пост.

Также день благоприятен для рыбалки – апостол Петр считается покровителем рыбаков, а рыба часто появляется на столе после поста.

Можно просить прощения и решать давние конфликты – это удачный момент для примирения. Хорошо провести время в кругу семьи или близких.

Народные приметы на 29 июня 2026 года

Жаркий день – к морозной зиме.

Утренняя роса – к теплой и ясной погоде.

Папоротник сворачивает листья – к жаре.

Кукушка кукует – предвещает позднюю зиму.

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