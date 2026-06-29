Какой праздник 29 июня 2026 года и почему сегодня должно повезти рыбакам
Сегодня, 29 июня, Полтава отмечает День города. В мире в этот день отмечаются Международный день рыбака, Международный день тропиков и Всемирный день склеродермии, напоминающий о борьбе с редким заболеванием.
Также в этот день отмечают Международный день промышленного дизайна и Международный день грязи, который вдохновляет взрослых и детей не бояться испачкаться во имя радости.
Православная церковь 29 июня чтит святых апостолов Петра и Павла – учеников Иисуса Христа.
Факты ICTV узнали все об истории праздников этого дня, а также о том, какие приметы существуют, что можно и что нельзя делать, и кто сегодня празднует день ангела.
- Какой сегодня церковный праздник – 29 июня 2026 года
- Какой сегодня, 29 июня 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 29 июня 2026 года
- Что нельзя делать 29 июня 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 29 июня 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 29 июня 2026 года
Православная церковь чтит святых апостолов Петра и Павла из числа 12 апостолов. Они были учениками Христа и погибли мученической смертью в Риме. С древних времен их вспоминают вместе, как первых проповедников христианства.
Накануне завершается Петровский пост, который длится несколько недель после Троицы. В народе 29 июня также называют Петров день.
Какой сегодня, 29 июня 2026 года, день в Украине
День города Полтавы ежегодно отмечается 29 июня. Именно эту дату в 2024 году официально утвердил Полтавский городской совет в честь первого летописного упоминания о городе.
Ранее праздник приходился на 23 сентября — день освобождения Полтавы от нацистской оккупации в 1943 году. Решение об изменении даты было принято после общественных обсуждений, электронного голосования, рассмотрения петиции и консультаций с историками.
Полтава считается одним из древнейших городов Украины: первое письменное упоминание о ней датируется 1173 годом, хотя основание города традиционно связывают с 899 годом.
Кто празднует день ангела 29 июня 2026 года
По православному календарю 29 июня именины празднуют мужчины и мальчики, которых зовут Петр и Павел, ведь в этот день почитают апостолов, которые носили эти имена.
Кроме них, в святцах упоминаются также Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Афанасий и Юлиан, поэтому обладатели этих имен также отмечают день ангела.
Что нельзя делать 29 июня 2026 года
- Работать физически на поле или в огороде. Считалось, что земля в этот день “отдыхает”, и работа может навредить урожаю.
- Шить, вязать, стирать или заниматься рукоделием, чтобы не навлечь болезни и неудачи.
- Оставаться в одиночестве и слишком эмоционально истощать себя.
- Стрижка в этот день может вызвать болезни горла или потерю энергии.
Что можно делать сегодня
Верующие должны начать день с молитвы, также следует посетить храм. Ведь закончился Петровский пост.
Также день благоприятен для рыбалки – апостол Петр считается покровителем рыбаков, а рыба часто появляется на столе после поста.
Можно просить прощения и решать давние конфликты – это удачный момент для примирения. Хорошо провести время в кругу семьи или близких.
Народные приметы на 29 июня 2026 года
- Жаркий день – к морозной зиме.
- Утренняя роса – к теплой и ясной погоде.
- Папоротник сворачивает листья – к жаре.
- Кукушка кукует – предвещает позднюю зиму.