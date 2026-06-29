Сьогодні, 29 червня, День міста відзначає Полтава. У світі на цю дату припадають Міжнародний день рибалки, Міжнародний день тропіків, Всесвітній день склеродермії, що нагадує про боротьбу з рідкісною хворобою.

Також цього дня святкують Міжнародний день промислового дизайну та Міжнародний день бруду, який надихає дорослих і дітей не боятися забруднитися в ім’я радості.

Православна церква 29 червня вшановує святих апостолів Петра й Павла – учнів Ісуса Христа.

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Факти ICTV дізналися все про історію свят цього дня, а ще про те, які є прикмети, що можна та не можна робити, і хто нині святкує день ангела.

Яке сьогодні церковне свято – 29 червня 2026 року

Православна церква вшановує святих апостолів Петра й Павла з числа 12 апостолів. Вони були учнями Христа й загинули мученицькою смертю в Римі. З давніх часів їх згадують разом, як перших проповідників християнства.

Напередодні завершується Петрівський піст, який триває кілька тижнів після Трійці. У народі 29 червня також називають Петрів день.

Який сьогодні, 29 червня 2026 року, день в Україні

День міста Полтави щороку відзначають 29 червня. Саме цю дату у 2024 році офіційно затвердила Полтавська міська рада на честь першої літописної згадки про місто.

Раніше свято припадало на 23 вересня — день визволення Полтави від нацистської окупації у 1943 році. Рішення про зміну дати ухвалили після громадських обговорень, електронного голосування, розгляду петиції та консультацій з істориками.

Полтава вважається одним із найдавніших міст України: перша письмова згадка про неї датується 1173 роком, хоча заснування міста традиційно пов’язують із 899 роком.

Хто святкує день ангела 29 червня 2026 року

За православним календарем 29 червня іменини святкують чоловіки та хлопчики, яких завати Петро та Павло, адже цього дня вшановують апостолів, які носили ці імена.

Крім них, у святцях згадуються також Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Опанас і Юліан, тож власники цих імен також відзначають день ангела.

Що не можна робити 29 червня 2026 року

Працювати фізично на полі чи в городі. Вважалося, що земля в цей день “відпочиває”, тож праця може нашкодити врожаю.

Шити, в’язати, прати або займатися рукоділлям, щоби не накликати хвороби та невдачі.

Залишатися на самоті та занадто емоційно виснажувати себе.

Стрижка цього дня може спричинити хвороби горла або втрату енергії.

Що можна робити сьогодні

Віряни мають розпочати день із молитви, також слід навідати храм. Адже завершився Петрівський піст.

Також день сприяє риболовлі – апостол Петро вважається покровителем рибалок, а риба часто з’являється на столі після посту.

Можна просити вибачення та вирішувати давні конфлікти – це вдалий момент для примирення. Добре провести час у колі родини або близьких.

Народні прикмети на 29 червня 2026 року

Спекотний день – до морозної зими.

Ранкова роса – на теплу й ясну погоду.

Папороть згортає листя – до спеки.

Зозуля кує – віщує пізню зиму.

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