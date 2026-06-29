День Петра и Павла 2026: искренние пожелания для родных и друзей
Традиционно 29 июня православные верующие отмечают День Петра и Павла. В эту дату чествуют двух апостолов Иисуса Христа, которые стали символами веры, мужества и служения.
Несмотря на преследования, Петр и Павел проповедовали Евангелие по всему миру. Они сыграли ключевую роль в распространении христианства, хотя оба были казнены за свои убеждения.
В день праздника принято посещать церковь, молиться и делиться искренними словами с родными и друзьями. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Петра и Павла в картинках, стихах и прозе.
День Петра и Павла 2026 — картинки
Поздравления с Днем Петра и Павла 2026 в стихах
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С Днем апостолов святых —
Павла и Петра!
Желаю вам благ земных —
Радости, добра.
Вера пусть в сердцах живет,
Украшает мир.
Пусть в душе любовь цветет!
Как весной жасмин!
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С праздником сегодня
Я вас всех поздравляю!
В день Петра и Павла
Здоровья желаю!
Желаю вам счастья,
Надежды и любви!
Всегда чтоб Господь
Был в каждом дне!
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В день праздника Петра и Павла
Хочу, друзья, вам пожелать:
Пусть в душе огромной вашей
Наступит Божья благодать.
Пусть апостолы святые
Покровительство дают,
От влияния плохого
Вас укроют, сберегут.
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С днем Петра и Павла поздравляю!
Пусть сойдет на вас их благодать,
Счастья, радости, любви желаю,
Никогда печали вам не знать!
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День сегодня праздничный с утра:
Поздравляем Павла и Петра!
Радости и счастья вам желаем,
Жить, ни слез, ни горестей не зная,
Чтобы телом и душой
Всегда было хорошо!
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Поздравления с Днем Петра и Павла 2026 в прозе
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Поздравляю с Днем святых апостолов Петра и Павла! Желаю крепкой веры, спокойствия в сердце и Божьего благословения в каждом дне. Пусть святые оберегают вас и вашу семью от всего злого и негативного.
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В этот светлый день Петра и Павла желаю тебе мира, радости и Божьей милости. Пусть в твоей семье всегда царит здоровье, гармония и любовь. Пусть работа приносит удовольствие, а домашние дела легко решаются. Желаю счастья и процветания во всем!
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С праздником Петра и Павла! Пусть тебе всегда и везде сопутствует удача, а все планы и добрые намерения пусть легко воплощаются в жизнь. Желаю счастья и процветания во всем!
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В день апостолов Петра и Павла желаю вам здоровья, добра и мира. Пусть святые покровители ведут вас правильной дорогой и во всем помогают!
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Поздравляю с праздником! Желаю мира и благополучия в доме. Пусть все несчастья, проблемы и невзгоды обходят вас стороной. Пусть ангелы оберегают вас и ваших близких! Будьте здоровы и счастливы!
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