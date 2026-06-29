Традиционно 29 июня православные верующие отмечают День Петра и Павла. В эту дату чествуют двух апостолов Иисуса Христа, которые стали символами веры, мужества и служения.

Несмотря на преследования, Петр и Павел проповедовали Евангелие по всему миру. Они сыграли ключевую роль в распространении христианства, хотя оба были казнены за свои убеждения.

В день праздника принято посещать церковь, молиться и делиться искренними словами с родными и друзьями. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Петра и Павла в картинках, стихах и прозе.

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День Петра и Павла 2026 — картинки

Поздравления с Днем Петра и Павла 2026 в стихах

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С Днем апостолов святых —

Павла и Петра!

Желаю вам благ земных —

Радости, добра.

Вера пусть в сердцах живет,

Украшает мир.

Пусть в душе любовь цветет!

Как весной жасмин!

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С праздником сегодня

Я вас всех поздравляю!

В день Петра и Павла

Здоровья желаю!

Желаю вам счастья,

Надежды и любви!

Всегда чтоб Господь

Был в каждом дне!

***

В день праздника Петра и Павла

Хочу, друзья, вам пожелать:

Пусть в душе огромной вашей

Наступит Божья благодать.

Пусть апостолы святые

Покровительство дают,

От влияния плохого

Вас укроют, сберегут.

***

С днем Петра и Павла поздравляю!

Пусть сойдет на вас их благодать,

Счастья, радости, любви желаю,

Никогда печали вам не знать!

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День сегодня праздничный с утра:

Поздравляем Павла и Петра!

Радости и счастья вам желаем,

Жить, ни слез, ни горестей не зная,

Чтобы телом и душой

Всегда было хорошо!

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Поздравления с Днем Петра и Павла 2026 в прозе

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Поздравляю с Днем святых апостолов Петра и Павла! Желаю крепкой веры, спокойствия в сердце и Божьего благословения в каждом дне. Пусть святые оберегают вас и вашу семью от всего злого и негативного.

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В этот светлый день Петра и Павла желаю тебе мира, радости и Божьей милости. Пусть в твоей семье всегда царит здоровье, гармония и любовь. Пусть работа приносит удовольствие, а домашние дела легко решаются. Желаю счастья и процветания во всем!

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С праздником Петра и Павла! Пусть тебе всегда и везде сопутствует удача, а все планы и добрые намерения пусть легко воплощаются в жизнь. Желаю счастья и процветания во всем!

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В день апостолов Петра и Павла желаю вам здоровья, добра и мира. Пусть святые покровители ведут вас правильной дорогой и во всем помогают!

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Поздравляю с праздником! Желаю мира и благополучия в доме. Пусть все несчастья, проблемы и невзгоды обходят вас стороной. Пусть ангелы оберегают вас и ваших близких! Будьте здоровы и счастливы!

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