Субсидии-2026: что изменится для украинцев с 1 июля
- Подать документы на субсидию на неотопительный сезон нужно до 1 июля.
- Отдельным категориям граждан необходимо повторно подать заявление.
- Субсидию могут не назначить из-за крупных покупок, сбережений или наличия дополнительного жилья.
Украинцам, планирующим оформить жилищную субсидию на неотопительный сезон, следует подать заявление и необходимые документы до 1 июля. В таком случае выплата будет назначена с начала сезона — с 1 мая, если право на помощь возникло ранее.
Об этом сообщают в Пенсионном фонде Украины.
В соответствии с пунктом 75 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, если гражданин обращается за назначением помощи в течение двух месяцев с начала неотопительного или отопительного сезона, субсидия назначается с начала соответствующего сезона.
Субсидии с 1 июля: кому необходимо повторно подать документы
Если семья уже получала жилищную субсидию в предыдущем периоде, повторно обращаться нужно только отдельным категориям граждан.
Подать заявление на назначение субсидии необходимо, если:
- фактическое количество людей, проживающих в домохозяйстве, меньше количества зарегистрированных лиц;
- семья оплачивает жилищно-коммунальные услуги за арендованное жилье;
- домохозяйство планирует получать субсидию в 2026 году на приобретение сжиженного газа, твёрдого или жидкого печного бытового топлива;
- в составе домохозяйства есть внутренне перемещённые лица, сменившие место жительства.
Также необходимо подать новое заявление и декларацию в случае изменений в составе семьи или перечне жилищно-коммунальных услуг.
Как оформить субсидию до 1 июля
Подать документы можно несколькими способами:
- лично через сервисные центры Пенсионного фонда, органы местного самоуправления или центры предоставления административных услуг;
- по почте на адрес органа Пенсионного фонда;
- онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, приложение Пенсионный фонд Украины или портал Дія.
Когда субсидию могут не назначить
В предоставлении жилищной субсидии могут отказать, если у семьи есть значительные расходы или сбережения.
В частности, помощь не назначат, если:
- была совершена единовременная покупка на сумму свыше 50 тыс. грн;
- на банковских счетах хранится более 100 тыс. грн;
- в собственности имеется более одной квартиры или дома (исключение — жилье в сельской местности или полученное по наследству).
В Пенсионном фонде напомнили: тем, кто относится к определенным категориям и подаст документы до 1 июля, субсидию назначат с начала неотопительного сезона.
На какой период назначается субсидия
В Украине жилищную субсидию можно оформить на два сезона:
- неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября;
- отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.
Обычно в мае проводится автоматический перерасчет выплат на следующий период.
Как рассчитывается субсидия в 2026 году
Размер субсидии определяется как разница между стоимостью коммунальных услуг в пределах социальных нормативов и обязательным платежом домохозяйства.
Обязательный платеж для каждой семьи рассчитывается индивидуально и зависит от совокупного дохода всех членов семьи.
В некоторых случаях после расчета граждане могут получить 0 грн субсидии. Это означает, что обязательный платеж семьи равен стоимости коммунальных услуг или превышает её в пределах установленных социальных нормативов.