Вчера вечером, 28 июня, Россия атаковала Кропивницкий. Целью стало одно из городских предприятий.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Вечерняя атака на Кропивницкий 28 июня: что известно

В результате атаки на Кропивницкий возник пожар. Спасатели ГСЧС работали полночи и успешно ликвидировали пожар.

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К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, что утром 22 февраля 2026 года РФ нанесла удар по Кропивницкому. Тогда Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистических ракет. В результате вражеского удара в Кропивницком районе были зафиксированы повреждения нескольких частных домов и линии электропередачи.

Ночью 13 апреля в Кропивницком раздались взрывы. На одном из объектов района произошел пожар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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