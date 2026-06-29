Атака на Кропивницкий 28 июня: пожар на предприятии ликвидировали пол ночи
Вчера вечером, 28 июня, Россия атаковала Кропивницкий. Целью стало одно из городских предприятий.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Вечерняя атака на Кропивницкий 28 июня: что известно
В результате атаки на Кропивницкий возник пожар. Спасатели ГСЧС работали полночи и успешно ликвидировали пожар.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, что утром 22 февраля 2026 года РФ нанесла удар по Кропивницкому. Тогда Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистических ракет. В результате вражеского удара в Кропивницком районе были зафиксированы повреждения нескольких частных домов и линии электропередачи.
Ночью 13 апреля в Кропивницком раздались взрывы. На одном из объектов района произошел пожар.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 587-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.