За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще как минимум 1 260 российских оккупантов.

Такие данные утром 8 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 596-е сутки полномасштабной войны превысили 1 млн 413 тыс. человек.

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Потери врага на 8 июля 2026 года

  • личного состава – около 1 413 510 (+1 260) человек;
  • танков – 12 100 (+3) шт.;
  • боевых бронированных машин – 24 903 (+4) шт.;
  • артиллерийских систем — 45 569 (+61) шт.;
  • РСЗО — 1 918 (+1) шт.;
  • средств ПВО — 1 478 (+0) шт.;
  • самолетов — 436 (+0) шт.;
  • вертолетов — 353 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов — 1 853 (+5) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 396 920 (+2 074) шт.;
  • крылатых ракет — 4 887 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров — 33 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 117 547 (+462) шт.;
  • специальной техники – 4 398 (+4) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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