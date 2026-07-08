Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
3 мин.
Потери РФ на 8 июля: ликвидировано еще 1 260 оккупантов и более 2 тыс. БпЛА
За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще как минимум 1 260 российских оккупантов.
Такие данные утром 8 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 596-е сутки полномасштабной войны превысили 1 млн 413 тыс. человек.
Сейчас смотрят
Потери врага на 8 июля 2026 года
- личного состава – около 1 413 510 (+1 260) человек;
- танков – 12 100 (+3) шт.;
- боевых бронированных машин – 24 903 (+4) шт.;
- артиллерийских систем — 45 569 (+61) шт.;
- РСЗО — 1 918 (+1) шт.;
- средств ПВО — 1 478 (+0) шт.;
- самолетов — 436 (+0) шт.;
- вертолетов — 353 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 1 853 (+5) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 396 920 (+2 074) шт.;
- крылатых ракет — 4 887 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 33 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 117 547 (+462) шт.;
- специальной техники – 4 398 (+4) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Читайте такжеВзрывы в Киеве: пожары в двух районах, десятки поврежденных трамваев, есть погибшая и пострадавшие
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.