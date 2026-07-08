За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще как минимум 1 260 российских оккупантов.

Такие данные утром 8 июля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 596-е сутки полномасштабной войны превысили 1 млн 413 тыс. человек.

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Потери врага на 8 июля 2026 года

личного состава – около 1 413 510 (+1 260) человек;

танков – 12 100 (+3) шт.;

боевых бронированных машин – 24 903 (+4) шт.;

артиллерийских систем — 45 569 (+61) шт.;

РСЗО — 1 918 (+1) шт.;

средств ПВО — 1 478 (+0) шт.;

самолетов — 436 (+0) шт.;

вертолетов — 353 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 1 853 (+5) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 396 920 (+2 074) шт.;

крылатых ракет — 4 887 (+0) шт.;

кораблей/катеров — 33 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 117 547 (+462) шт.;

специальной техники – 4 398 (+4) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 596-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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