Сьогодні, 11 липня, у світі відзначають одразу кілька міжнародних подій – Всесвітній день стрибків з парашутом, Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день коня, Всесвітній день рому та Міжнародний день ефірних олій.

Православні християни вшановують памʼять святої рівноапостольної княгині Ольги та святої мучениці Євфимії.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 11 липня – дізнайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які прикмети існують у народі та хто святкує іменини.

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Яке сьогодні церковне свято – 11 липня 2026 року

Свята рівноапостольна княгиня Ольга, памʼять якої вшановують 11 липня, першою з правителів Київської Русі прийняла християнство. Це стало поворотною точкою в історії держави.

Охрещена у Константинополі під іменем Олена, вона своєю мудрістю, державницьким баченням і особистою вірою зруйнувала стереотипи про жінку-язичницю при владі. Її канонізували як рівноапостольну, прирівнявши до перших проповідників християнства.

Також цього дня згадують святу мученицю Євфимію Всехвальну. Вона жила у IV столітті, зазнала жорстоких катувань за відмову зректися Христа та була кинута у цирк на поталу звірам. Втім, за переказом, звірі не торкнулися її, і лише після тривалих тортур вона прийняла мученицьку смерть.

Хто святкує день ангела 11 липня 2026 року

День ангела 11 липня відзначають чоловіки з іменами Аркадій, Іларіон, Лев, а також жінки на ім’я Олена, Ольга та Ілона.

Особливої уваги заслуговують власниці імені Ольга, адже саме цього дня православна церква вшановує святу рівноапостольну княгиню Ольгу.

Що не можна робити 11 липня 2026 року

Стригти волосся чи нігті.

Вживати грубу їжу тваринного походження, зокрема м’ясо, ковбаси та жирні страви.

Піддаватися гніву, кричати, вживати лайливі слова.

Спонтанно витрачати гроші.

Що можна робити сьогодні

День добре присвятити впорядкуванню простору та внутрішньому очищенню. Астрологи радять навести лад у домі, офісі, думках і навіть у режимі дня.

Це чудовий час для поїздок, зміни обстановки, а також для розумової роботи, що потребує точності. Якщо є цікаві ідеї, то день сприяє для старту нових справ.

Народні прикмети на 11 липня 2026 року