У вівторок, 14 липня, відзначається Міжнародний день небінарних людей, День обізнаності про акул.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять апостола від 70-ти Акили та його дружини Прискилли. Також віряни згадують преподобного Онисима чудотворця. Більше інформації про свята, іменини, прикмети і заборони дня – у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 14 липня 2026 року

Православні віряни 14 липня згадують святого апостола Акилу та його дружину, святу мученицю Прискиллу. Вони близько товаришували з апостолом Павлом, який і навернув їх на християнство.

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Акила й Прискила проповідували Євангеліє та твердо відстоювали віру в Христа. Через це їхнє життя, на жаль, завершилося муками.

Також цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобного Онисима чудотворця — святого, який жив у III–IV століттях на території Римської імперії.

Народившись поблизу Кесарії Палестинської, він прийняв чернецтво в Ефесі, а в часи гонінь на християн за імператора Діоклетіана був змушений переховуватися.

За переказами, повернувшись до рідного краю, преподобний силою щирої молитви зцілив своїх сліпих батьків. Згодом Онисим заснував монастир у Магнезії, де до глибокої старості віддано служив Богу.

Хто святкує день ангела 14 липня 2026 року

Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан і Федір.

Привітайте друзів, рідних і знайомих, які носять ці імена, побажаннями щастя, достатку і миру.

Що не можна робити 14 липня 2026 року

Цього дня під забороною сварки, лайка, плітки, заздрощі, жорстокість та байдужість. Згідно з народними прикметами, сьогодні не можна викидати залишки їжі зі столу – це до бідності.

Якщо на дорозі знайшли гроші – не варто їх піднімати, інакше залишитеся з порожнім гаманцем. Також сьогодні не рекомендується укладати ділові угоди – результат вас не задовольнить.

Що можна робити сьогодні

Наші предки вірили, що 14 липня потрібно обов’язково зробити якусь добру справу до заходу сонця. Тоді ви отримаєте щасливий подарунок долі.

Згідно з місячним календарем, сьогодні ви можете відчути втому, емоційну спустошеність, схильність до самокритики. Приділіть увагу якісному сну та відпочинку, не перевантажуйте організм.

Народні прикмети на 14 липня 2026 року

Суха погода – осінь буде теплою.

Вже почали червоніти листя на деревах – до щедрого врожаю грибів.

Йде дощ – чекайте на дощі протягом тижня.

Чути глухий грім – до невеликого дощу.

Сильний грім – злива буде затяжною.

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