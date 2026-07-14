Яке свято 14 липня 2026 та що потрібно зробити до заходу сонця
У вівторок, 14 липня, відзначається Міжнародний день небінарних людей, День обізнаності про акул.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять апостола від 70-ти Акили та його дружини Прискилли. Також віряни згадують преподобного Онисима чудотворця. Більше інформації про свята, іменини, прикмети і заборони дня – у матеріалі.
- Яке сьогодні церковне свято – 14 липня 2026 року
- Хто святкує день ангела 14 липня 2026 року
- Що не можна робити 14 липня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 14 липня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 14 липня 2026 року
Православні віряни 14 липня згадують святого апостола Акилу та його дружину, святу мученицю Прискиллу. Вони близько товаришували з апостолом Павлом, який і навернув їх на християнство.
Акила й Прискила проповідували Євангеліє та твердо відстоювали віру в Христа. Через це їхнє життя, на жаль, завершилося муками.
Також цього дня православна церква вшановує пам’ять преподобного Онисима чудотворця — святого, який жив у III–IV століттях на території Римської імперії.
Народившись поблизу Кесарії Палестинської, він прийняв чернецтво в Ефесі, а в часи гонінь на християн за імператора Діоклетіана був змушений переховуватися.
За переказами, повернувшись до рідного краю, преподобний силою щирої молитви зцілив своїх сліпих батьків. Згодом Онисим заснував монастир у Магнезії, де до глибокої старості віддано служив Богу.
Хто святкує день ангела 14 липня 2026 року
Цього дня іменини відзначають власники таких імен: Іван, Костянтин, Микола, Петро, Степан і Федір.
Привітайте друзів, рідних і знайомих, які носять ці імена, побажаннями щастя, достатку і миру.
Що не можна робити 14 липня 2026 року
Цього дня під забороною сварки, лайка, плітки, заздрощі, жорстокість та байдужість. Згідно з народними прикметами, сьогодні не можна викидати залишки їжі зі столу – це до бідності.
Якщо на дорозі знайшли гроші – не варто їх піднімати, інакше залишитеся з порожнім гаманцем. Також сьогодні не рекомендується укладати ділові угоди – результат вас не задовольнить.
Що можна робити сьогодні
Наші предки вірили, що 14 липня потрібно обов’язково зробити якусь добру справу до заходу сонця. Тоді ви отримаєте щасливий подарунок долі.
Згідно з місячним календарем, сьогодні ви можете відчути втому, емоційну спустошеність, схильність до самокритики. Приділіть увагу якісному сну та відпочинку, не перевантажуйте організм.
Народні прикмети на 14 липня 2026 року
- Суха погода – осінь буде теплою.
- Вже почали червоніти листя на деревах – до щедрого врожаю грибів.
- Йде дощ – чекайте на дощі протягом тижня.
- Чути глухий грім – до невеликого дощу.
- Сильний грім – злива буде затяжною.